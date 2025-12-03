Cort firma un acuerdo estratégico con la empresa de ciberseguridad con Palo Alto Networks

El teniente de alcalde de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, Llorenç Bauzá de Keizer, ha firmado, en representación del Ayuntamiento de Palma, un protocolo de colaboración estratégica con la empresa norteamericana de ciberseguridad Palo Alto Networks, enfocada de forma prioritaria a las administraciones públicas.

En un comunicado este miércoles, el consistorio ha señalado que, con la rúbrica de este acuerdo, el consistorio prevé reforzar su compromiso con la innovación tecnológica y la protección del entorno informático municipal, dos de los ejes fundamentales del proyecto Palma Culture & Innovation Bay, que el alcalde, Jaime Martínez, presentó públicamente el pasado 17 de febrero.

La firma oficial ha tenido lugar en las instalaciones de Palo Alto Networks, situadas en Santa Clara (California), donde la delegación del Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca, que estos días está participando en un conjunto de actos institucionales en diversas localidades californianas, ha sido recibida por directivos de la empresa.

El protocolo firmado entre el Consistorio y Palo Alto Networks sienta las bases para desarrollar iniciativas conjuntas en los campos de la transformación tecnológica, la innovación y la seguridad digital.

Entre las acciones concretas que contempla el acuerdo, destaca la organización de campañas y talleres dirigidos a ciudadanos y empresas para fortalecer el grado de concienciación y formación en el terreno de la ciberseguridad y la puesta en marcha de eventos especializados con la participación de expertos internacionales.

También prevé la creación de programas de capacitación en ciberseguridad y tecnologías emergentes con el objetivo de impulsar el talento y el empleo y la promoción de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico surgidos de las sinergias con el sector privado y el ámbito académico.