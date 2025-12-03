Cort abonará este diciembre la subida salarial del 2,5% correspondiente a 2025 al personal municipal

El Ayuntamiento de Palma abonará este mes de diciembre la subida salarial del 2,5% correspondiente a 2025 al personal municipal, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, en virtud del Real Decreto Ley que regula su actualización retributiva. Este aumento se contempla en la norma, publicada este miércoles en el BOE, que establece un incremento progresivo del 11% durante el periodo 2025-2028

El alcalde, Jaime Martínez, ha anunciado su compromiso de incluir el aumento relativo a este año en la próxima nómina, adelantándose así al calendario a largo plazo previsto en la normativa y garantizando que los trabajadores perciban cuanto antes esta actualización

Tal y como ha explicado Martínez, Cort se adelanta así a la posibilidad que permite la normativa de fraccionar el pago durante los próximos tres años, reafirmando su compromiso con el reconocimiento y la valorización del personal municipal, pilar fundamental para el buen funcionamiento de la administración.

El Real Decreto-ley publicado hoy fija un incremento global del 11% en las retribuciones del personal público, que se aplicará de forma progresiva a lo largo de los próximos tres años (2025-2028).

En este sentido, la normativa establece una primera subida del 2,5% correspondiente a 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, permitiendo a las administraciones determinar un calendario de pagos.

Es decir, el Deceto fija que el abono podrá distribuirse a lo largo de los ejercicios 2026, 2027 y 2028, o bien hacerse efectivo íntegramente en diciembre de 2025.

Pago inmediato

El alcalde ha avanzado que el Ayuntamiento ha optado por la segunda opción, e incluirá la subida y el pago de la liquidación de 2025 en la nómina de este mismo mes de diciembre, garantizando que los trabajadores reciban cuanto antes la actualización retributiva.

Tras la subida de 2025, el Real Decreto-ley contempla incrementos anuales del 1,5 en 2026 - que se podrá sumar un 0,5% adicional si el IPC alcanza o supera ese porcentaje - del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028, completando así un aumento acumulado del 11% durante todo el periodo.