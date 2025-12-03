Convocan una manifestación en Pere Garau por un barrio "limpio, cívico y seguro"
La asociación de vecinos organiza una marcha el viernes 12 entre la plaza Miquel Dolç y la plaza de las Columnas, epicentro del incivismo en el barrio
La asociación de vecinos de Pere Garau ha convocado una manifestación el viernes 12 para reclamar un barrio "más limpio, cívico y seguro". Los convocantes llaman a manifestarse entre la plaza Miquel Dolç y la plaza de las Columnas, epicentro de la conflictividad del barrio por la habitual concentración de personas que consumen alcohol y ensucian la vía pública.
Protesta "sin vinculación política"
"Vecinos y vecinas de Pere Garau nos reuniremos en un encuentro pacífico, vecinal y sin vinculación política, para expresar la importancia de cuidar nuestro barrio. Os esperamos, ya que entre todos podemos contribuir a un Pere Garau más limpio, cívico y seguro", señala la asociación de vecinos.
La marcha arrancará a las 19:00 horas. Los convocantes también reclaman más limpieza y servicios públicos teniendo en cuenta que se trata del barrio más poblado de la ciudad.
