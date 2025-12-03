Convocan una manifestación en Pere Garau por un barrio "limpio, cívico y seguro"

La asociación de vecinos de Pere Garau ha convocado una manifestación el viernes 12 para reclamar un barrio "más limpio, cívico y seguro". Los convocantes llaman a manifestarse entre la plaza Miquel Dolç y la plaza de las Columnas, epicentro de la conflictividad del barrio por la habitual concentración de personas que consumen alcohol y ensucian la vía pública.

Cartel de la manifestación del viernes 12. / AAVV Pere Garau

Protesta "sin vinculación política"

"Vecinos y vecinas de Pere Garau nos reuniremos en un encuentro pacífico, vecinal y sin vinculación política, para expresar la importancia de cuidar nuestro barrio. Os esperamos, ya que entre todos podemos contribuir a un Pere Garau más limpio, cívico y seguro", señala la asociación de vecinos.

La marcha arrancará a las 19:00 horas. Los convocantes también reclaman más limpieza y servicios públicos teniendo en cuenta que se trata del barrio más poblado de la ciudad.