Concluye la remodelación de la plaza Ecce Homo con la renovación del pavimento y la sustitución de cuatro árboles
Infraestructuras ha sometido a un profundo lavado de cara este céntrico enclave que se abre en un lateral de la Rambla
La plaza Ecce Homo, un enclave que se abre en un lateral de la Rambla, se ha sometido a un intenso lavado de cara. A falta de colocar varios bancos, el área de Infraestructuras ha concluido la remodelación de este céntrico espacio en la que ha invertido algo más de 80.000 euros.
Tanto el pavimento de las aceras interiores de la plaza como el de la que da a la Rambla ha sido sustituido completamente. Además se han introducido mejoras para mejorar la accesibilidad de este espacio situado en el barrio de Sant Jaume. Buena parte de la superficie presentaba desperfectos como baldosas levantadas y grietas, ocasionados en su mayoría por las raíces de los árboles y las intervenciones en el subsuelo.
En este sentido, el Consistorio ha sustituido cuatro árboles de grandes dimensiones por otros más jóvenes con el argumento de que presentaban riesgo de caída. Este cambio ha permitido vistas más despejadas a la plaza, pero a costa de sacrificar la sombra que proporcionaban los anteriores ejemplares.
Mejoras de accesibilidad
La parte destinada al tráfico rodado se ha pavimentado con adoquines, mientras que el tramo comprendido entre la calle Santa Magdalena y la acera de la Rambla se ha reforzado con piedra natural de Binissalem. También se han llevado a cabo actuaciones de mejora en la canalización del alumbrado público.
En cuanto a las mejoras de accesibilidad introducidas, se han rebajado los bordillos hasta un nivel seguro respecto a la calzada y se han instalado bandas podotáctiles, adaptando el espacio a la normativa vigente. En total, se han colocado unos 300 metros cuadrados de piedra nueva y 100 metros cuadrados de adoquines en la vía trasera por donde circulan los vehículos.
El grueso de la reforma, que dio inicio en octubre, ha concluido. Para la finalización definitiva solo queda la instalación de bancos y de pilones.
