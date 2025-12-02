Tren de Navidad de Palma 2025: horarios, recorrido y cómo conseguir los tickets

El Tren de Navidad de Palma ya calienta motores para convertirse, un año más, en una de las atracciones familiares más queridas de las fiestas. La iniciativa, impulsada por las patronales AFEDECO y PIMECO en colaboración con el Ayuntamiento, se enmarca en la campaña de dinamización comercial ‘Palma, tot un centre de diversió’, que este año se celebra del 21 de noviembre al 11 de enero, con nuevo mercado navideño en sa Feixina, dos pistas de hielo y más de 40 atracciones repartidas por la ciudad.

Además de llenar las calles de ambiente festivo, el tren tiene un objetivo claro: atraer público al centro y apoyar al comercio de proximidad, clave para la campaña navideña del pequeño comercio palmesano.

Horarios del Tren de Navidad de Palma

Según la programación de la campaña y la información difundida por las asociaciones comerciales y portales turísticos, el Tren de Navidad funcionará en horario de tarde, aproximadamente entre las 17:00 y las 21:00 horas, con salidas cada 20–25 minutos y última salida alrededor de las 20:40 h.

Las fechas de circulación previstas para esta temporada 2025–2026 son:

Diciembre: 7, 13, 14, 20, 21, 23, 27 y 28

7, 13, 14, 20, 21, 23, 27 y 28 Enero: 2, 3 y 4

Rutas solidarias

Además, AFEDECO y PIMECO han anunciado que los días 12, 19, 20 y 27 de diciembre se realizarán recorridos solidarios específicos para personas mayores, con el objetivo de acercarles la magia de la Navidad y facilitar su participación en las actividades del centro.

Recorridos

El Tren de Navidad realiza dos rutas distintas, lo que permite descubrir tanto el corazón histórico de la ciudad como la zona del Eixample, siempre bajo la iluminación navideña.

Ruta Centro: la Palma más navideña

Salida y llegada: plaza de la Reina

plaza de la Reina Zona: casco histórico y entorno del Born

El tren recorre puntos emblemáticos como el paseo del Born, Jaume III y La Rambla, ofreciendo una panorámica del centro iluminado, con los principales ejes comerciales llenos de luz, escaparates decorados y ambiente navideño.

Es la ruta ideal para quienes quieren combinar el paseo en tren con compras en el centro, visita a mercadillos de Navidad y descubrir los numerosos belenes instalados en la ciudad.

Ruta Eixample: comercio de barrio y luces en el ensanche

Salida y llegada: plaza Abu Yahya

plaza Abu Yahya Zona: Eixample de Palma

Este recorrido conecta Abu Yahya con calles como 31 de Desembre, General Riera y Arxiduc Lluís Salvador, así como otros ejes comerciales del ensanche, donde también se concentra buena parte del pequeño comercio de la ciudad.

Ambas rutas se han diseñado para pasar por zonas con alta concentración de comercios adheridos a la campaña, de modo que el paseo en tren sirve también como escaparate del tejido comercial local.

Cómo conseguir los tickets para el Tren de Navidad

El Tren de Navidad de Palma está pensado como una herramienta de dinamización comercial, por lo que los tickets están vinculados al pequeño comercio:

Los tiques o invitaciones se reparten en los comercios adheridos a la campaña , que se identifican fácilmente por el cartel de ‘Palma, tot un centre de diversió’ en el escaparate.

, que se identifican fácilmente por el cartel de en el escaparate. Cada establecimiento tiene margen para entregarlos como obsequio a clientes habituales o a cambio de compras, incentivando así consumir en la tienda de barrio.

En paralelo, la campaña contempla que estos mismos tiques den acceso a otras atracciones infantiles y de feria repartidas por la ciudad (plaza de España, plaça Major, Olivar, Via Roma, Parc de ses Estacions, entre otras localizaciones), reforzando la idea de Palma como gran parque de ocio navideño al aire libre.

Además, también forma parte de la campaña el mercadillo navideño de sa Feixina.