Fiestas navideñas
Tren de Navidad de Palma 2025: horarios, recorrido y cómo conseguir los tickets
El tren de Navidad ya circula por las calles de la ciudad en el marco de la campaña ‘Palma, tot un centre de diversió’, con rutas por el centro histórico y el Eixample
Paseos bajo las luces de Navidad de Palma: de la pandemia a las aglomeraciones
Consulta aquí el programa de Navidad en Palma con más de 300 actividades repartidas por toda la ciudad
El Tren de Navidad de Palma ya calienta motores para convertirse, un año más, en una de las atracciones familiares más queridas de las fiestas. La iniciativa, impulsada por las patronales AFEDECO y PIMECO en colaboración con el Ayuntamiento, se enmarca en la campaña de dinamización comercial ‘Palma, tot un centre de diversió’, que este año se celebra del 21 de noviembre al 11 de enero, con nuevo mercado navideño en sa Feixina, dos pistas de hielo y más de 40 atracciones repartidas por la ciudad.
Además de llenar las calles de ambiente festivo, el tren tiene un objetivo claro: atraer público al centro y apoyar al comercio de proximidad, clave para la campaña navideña del pequeño comercio palmesano.
Horarios del Tren de Navidad de Palma
Según la programación de la campaña y la información difundida por las asociaciones comerciales y portales turísticos, el Tren de Navidad funcionará en horario de tarde, aproximadamente entre las 17:00 y las 21:00 horas, con salidas cada 20–25 minutos y última salida alrededor de las 20:40 h.
Las fechas de circulación previstas para esta temporada 2025–2026 son:
- Diciembre: 7, 13, 14, 20, 21, 23, 27 y 28
- Enero: 2, 3 y 4
Rutas solidarias
Además, AFEDECO y PIMECO han anunciado que los días 12, 19, 20 y 27 de diciembre se realizarán recorridos solidarios específicos para personas mayores, con el objetivo de acercarles la magia de la Navidad y facilitar su participación en las actividades del centro.
Recorridos
El Tren de Navidad realiza dos rutas distintas, lo que permite descubrir tanto el corazón histórico de la ciudad como la zona del Eixample, siempre bajo la iluminación navideña.
Ruta Centro: la Palma más navideña
- Salida y llegada: plaza de la Reina
- Zona: casco histórico y entorno del Born
El tren recorre puntos emblemáticos como el paseo del Born, Jaume III y La Rambla, ofreciendo una panorámica del centro iluminado, con los principales ejes comerciales llenos de luz, escaparates decorados y ambiente navideño.
Es la ruta ideal para quienes quieren combinar el paseo en tren con compras en el centro, visita a mercadillos de Navidad y descubrir los numerosos belenes instalados en la ciudad.
Ruta Eixample: comercio de barrio y luces en el ensanche
- Salida y llegada: plaza Abu Yahya
- Zona: Eixample de Palma
Este recorrido conecta Abu Yahya con calles como 31 de Desembre, General Riera y Arxiduc Lluís Salvador, así como otros ejes comerciales del ensanche, donde también se concentra buena parte del pequeño comercio de la ciudad.
Ambas rutas se han diseñado para pasar por zonas con alta concentración de comercios adheridos a la campaña, de modo que el paseo en tren sirve también como escaparate del tejido comercial local.
Cómo conseguir los tickets para el Tren de Navidad
El Tren de Navidad de Palma está pensado como una herramienta de dinamización comercial, por lo que los tickets están vinculados al pequeño comercio:
- Los tiques o invitaciones se reparten en los comercios adheridos a la campaña, que se identifican fácilmente por el cartel de ‘Palma, tot un centre de diversió’ en el escaparate.
- Cada establecimiento tiene margen para entregarlos como obsequio a clientes habituales o a cambio de compras, incentivando así consumir en la tienda de barrio.
En paralelo, la campaña contempla que estos mismos tiques den acceso a otras atracciones infantiles y de feria repartidas por la ciudad (plaza de España, plaça Major, Olivar, Via Roma, Parc de ses Estacions, entre otras localizaciones), reforzando la idea de Palma como gran parque de ocio navideño al aire libre.
Además, también forma parte de la campaña el mercadillo navideño de sa Feixina.
- Investigan si un trabajador de Emaya ha utilizado sus horas sindicales para viajar a Bali
- El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
- Pisoteadas extensiones de plantas de la plaza España durante el multitudinario encendido de luces de Navidad
- Membresía desde 10.000 euros: cómo un alemán está creando en el Molinar el primer club de barcos eléctricos de España
- Inauguran el mercadillo de Navidad de sa Feixina
- El PSOE de Palma denuncia que el mercado navideño de sa Feixina 'es una falta de respeto a los vecinos y artesanos locales
- Cort se plantea un cambio de ubicación del encendido de luces de Navidad en 2026 porque la plaza España se quedó pequeña
- El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena su iluminación navideña