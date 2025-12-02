Nueva demanda de los trabajadores de la Platja de Palma contra Cort. "Estamos en la calle y sin cobertura"

Los trabajadores que hasta el pasado domingo se encargaban de la limpieza, mantenimiento y jardinería de la Platja de Palma preparan una demanda contra el Ayuntamiento por dejarles "en la calle y sin ninguna cobertura". Estos profesionales, unos sesenta, forman parte de la plantilla de Mar de Mallorca, la empresa concesionaria que durante los últimos treinta años se ha encargado de la gestión y explotación de este arenal.

El Ayuntamiento publicará en breve la convocatoria para licitar una nueva gestión de la Platja de Palma y de los otros cuatro arenales del municipio (Ciutat Jardí, Cala Major, Cala Estància y Can Pere Antoni) para los próximos cuatro años. Sin embargo, los trabajadores demandarán al Consistorio aunque los nuevos pliegos fijen la obligación de subrogarles por parte de la futura concesionaria. Esta demanda también se dirige contra la propia Mar de Mallorca.

"Por lo que sabemos el Ayuntamiento va a pedir un canon exorbitante y nos tememos que la convocatoria va a quedar desierta. Vamos a demandar sí o sí para protegernos en caso de llegar a ese escenario. Y porque en este momento somos víctimas de un despido improcedente. En cualquier caso nadie nos ha garantizado que vamos a ser subrogados en una futura concesión", manifiesta Enrique Vázquez, presidente del comité de empresa de Mar de Mallorca y trabajador de la Platja de Palma desde hace tres décadas.

Estos profesionales se encargaron hasta el domingo de la limpieza y mantenimiento del arenal, incluyendo la jardinería. Y durante la temporada de verano también de la explotación de las hamacas. El pasado noviembre ya presentaron una demanda contra el Ayuntamiento por "inactividad administrativa" que finalmente retiraron al ser prorrogada un año la concesión de Mar de Mallorca. Sin embargo, en la actualidad no caben más prórrogas y los trabajadores contemplan con inquietud un concurso público que implicará un nueva gestión de las playas y nuevas condiciones.

"Queremos saber quién se va a hacer cargo de nosotros, si el Ayuntamiento, Mar de Mallorca o la empresa que gane la futura concesión", subraya Vázquez. Este martes los trabajadores tratarán de llegar a una solución acordada en el TAMIB, pero son escépticos y dan por hecho que la única salida será acudir a la justicia.

Familias con ansiedad

Vázquez advierte del hecho de que "hay muchas familias con ansiedad porque en los próximos días o semanas nos quedaremos sin ningún tipo de cobertura y sin saber cuál será nuestro futuro". En este sentido, indica que los futuros pliegos tienen que incluir el detalle del personal que será subrogado junto con la categoría, el salario y sus funciones".

Las empresas que ganen el concurso para gestionar y explotar las cinco playas temporada de playa el próximo verano en Palma se abrirá con una disminución significativa de hamacas y sombrillas debido a que ha habido una notable pérdida de arena en los últimos veinte años y por el creciente malestar de los residentes que apuntan a una excesiva ocupación de la arena por parte de estos elementos.

Por otro lado, se permitirá por primera vez un servicio 'premium' en una parte de Platja de Palma y de Cala Major. Las hamacas serán más confortables y habrá una distancia mayor entre una y otra para mayor comodidad de los usuarios, que también pagarán más.