UGT denuncia que dos empleados de Son Reus han resultado heridos por el ataque de un perro

UGT Servicios Públicos ha informado este lunes de que dos empleados del centro de Son Reus de Palma están hospitalizados desde el sábado por el ataque de un perro en las instalaciones municipales, algo que atribuye al deterioro de las condiciones laborales por falta de personal.

El sindicato ha asegurado en un comunicado que el ataque ocurrido el sábado revela "el grave deterioro en de las condiciones laborales de los empleados que prestan su servicio en la perrera municipal" de Palma y ha reclamado al ayuntamiento que tome medidas para afrontarlo.

Los hechos ocurrieron cuando un trabajador que realizaba sus tareas cotidianas fue atacado por un perro y fue asistido por el agente de seguridad del centro, que acudió en su ayuda y que también sufrió graves mordeduras.

Los empleados llevan meses advirtiendo la carencia de protocolos de seguridad y de falta de personal.

UGT servicios públicos considera que el origen de la situación precaria de Son Reus está en "la privatización realizada en junio de 2025 de este servicio" y que venía realizando desde la empresa municipal Emaya.

Según el sindicato, dicha privatización ha supuesto "un deterioro absoluto en las condiciones salariales y de seguridad de los empleados".

El sindicato ya ha derivado a la autoridad laboral estas graves irregularidades y confía en que el Ayuntamiento de Palma adopte "las medidas oportunas para lograr solventar esta situación".