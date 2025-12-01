UGT denuncia que dos empleados de Son Reus han resultado heridos por el ataque de un perro
El sindicato denuncia el grave deterioro de las condiciones laborales en la perrera municipal de Palma
EFE
UGT Servicios Públicos ha informado este lunes de que dos empleados del centro de Son Reus de Palma están hospitalizados desde el sábado por el ataque de un perro en las instalaciones municipales, algo que atribuye al deterioro de las condiciones laborales por falta de personal.
El sindicato ha asegurado en un comunicado que el ataque ocurrido el sábado revela "el grave deterioro en de las condiciones laborales de los empleados que prestan su servicio en la perrera municipal" de Palma y ha reclamado al ayuntamiento que tome medidas para afrontarlo.
Los hechos ocurrieron cuando un trabajador que realizaba sus tareas cotidianas fue atacado por un perro y fue asistido por el agente de seguridad del centro, que acudió en su ayuda y que también sufrió graves mordeduras.
Los empleados llevan meses advirtiendo la carencia de protocolos de seguridad y de falta de personal.
UGT servicios públicos considera que el origen de la situación precaria de Son Reus está en "la privatización realizada en junio de 2025 de este servicio" y que venía realizando desde la empresa municipal Emaya.
Según el sindicato, dicha privatización ha supuesto "un deterioro absoluto en las condiciones salariales y de seguridad de los empleados".
El sindicato ya ha derivado a la autoridad laboral estas graves irregularidades y confía en que el Ayuntamiento de Palma adopte "las medidas oportunas para lograr solventar esta situación".
- Investigan si un trabajador de Emaya ha utilizado sus horas sindicales para viajar a Bali
- El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
- Pisoteadas extensiones de plantas de la plaza España durante el multitudinario encendido de luces de Navidad
- Los caravanistas de Son Hugo crean una asociación de vecinos: 'La dirección de la piscina quiere que nos vayamos de aquí
- Inauguran el mercadillo de Navidad de sa Feixina
- El PSOE de Palma denuncia que el mercado navideño de sa Feixina 'es una falta de respeto a los vecinos y artesanos locales
- Cort se plantea un cambio de ubicación del encendido de luces de Navidad en 2026 porque la plaza España se quedó pequeña
- Pedro y Katty traspasan el bar La Última Parada: «Inventamos el bocadillo trifásico en Mallorca, nos ofrecemos a enseñar todo lo que sabemos»