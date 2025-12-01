Presupuestos 2026: Cort prevé recaudar menos por multas de tráfico y más por infracciones urbanísticas

El Ayuntamiento de Palma prevé ingresar el año que viene 3,6 millones de euros menos que este ejercicio por multas de tráfico. En total, estima una recaudación de 29 millones de euros frente a los 32.610.000 millones que había previsto para este 2025, un 11% menos. Son cifras que se incluyen en el informe económico financiero de los presupuestos municipales que se encaminan a su aprobación definitiva.

Esta disminución llama la atención teniendo en cuenta que el Consistorio acaba de instalar dos nuevos radares en la avenida Adolfo Suárez que ya están plenamente operativos a la hora de sancionar a los vehículos que superan el límite de 50 kilómetros por hora.

En cuanto a las multas de tráfico para no residentes y turistas, se prevé la misma cifra de ingresos que este año: 3,2 millones de euros.

También resulta llamativo que la previsión de recaudación por multas por "infracciones generales" apenas varíe de un año para otro teniendo en cuenta que en junio entró en vigor una nueva ordenanza cívica que castiga con más dureza a los autores de grafitis o a los conductores de patinetes que se saltan la normativa. De hecho, hay una ligera disminución porque Cort estima que en 2026 ingresará 2.050.000 euros frente a los 2.069.000 euros de este ejercicio.

No es el caso de la grúa municipal, que previsiblemente el año que viene tendrá más trabajo: estima unos ingresos de 3.080.000 euros frente a los 2.016.000 de este 2025 (un 52,78%).

En el apartado de la movilidad destaca un aumento de recaudación por la ORA. El Ayuntamiento espera, esta vez sí, empezar a ejecutar la ampliación de la zona azul a nuevos barrios y prevé ingresar 9.312.500 euros, un 10,85% más que este año.

Las terrazas de Palma seguirán pagando al Consistorio una cifra similar a la de este año por la ocupación de la vía pública, aunque un 4,6% inferior: de 2.358.576 euros este 2025 a 2.250.000 euros el próximo año.

Los números del informe anticipan más actividad en el ámbito del urbanismo. Sube la previsión de ingresos en el capítulo de multas por infracciones urbanísticas: de los 1.750.000 euros de 2025 a los 1.915.000 del próximo ejercicio, un incremento del 9,43%.

Y uno de los apartados que más se incremente es el derivado de la tramitación de licencias. El departamento de Urbanismo prevé aumentar notablemente su actividad en 2026 porque estima que recaudará por este concepto 13.810.000 millones de euros frente a los 8.770.000 que previó para este 2025. Es decir, un 57,47% más.

Más ferias y menos oposiciones

¿Se celebrarán más ferias? El informe prevé un aumento de los ingresos por "paradas, barracas y casetas de venta": 81.000 euros frente a los 50.000 euros que estimó para este 2025.

En 2026 habrá menos procesos de selección de personal para optar a una plaza pública (o eso es lo que prevé el informe). De cien mil euros que los aspirantes han abonado este año por los derechos de examen a 80.000 euros el próximo ejercicio.

Como curiosidad, el Consistorio prevé un número muy similar de visitas al Castillo de Bellver para el año que viene y estima unos ingresos en taquilla de 925.000 euros frente a los 929.781 euros de este 2025.

En conjunto, los presupuestos municipales de 2026 siguen la línea ascendente de los últimos años y prevén unos ingresos de 623,9 millones de euros, un 2,25% más que el presente ejercicio.