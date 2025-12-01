Més per Palma critica que la campaña de adopciones de mascotas de Cort "convierte a los animales en regalos de Navidad"

Més per Palma ha denunciado este lunes la campaña navideña de adopciones presentada por el Ayuntamiento de Palma al considerar que es "éticamente inadecuada" y "comunicativamente peligrosa". El cartel muestra a un perro de aspecto triste sentado frente a una bola de Navidad en la quese refleja una familia, acompañado del mensaje "Adóptalos. Ellos también desean una Feliz Navidad".

Según la portavoz de la formación, Neus Truyol, este tipo de mensajes "promueven adopciones impulsivas" y refuerzan la idea de que los animales son "regalos" propios de estas fechas. "Las mascotas no son juguetes ni objetos de consumo. Especialmente en Navidad, debemos apelar al consumo responsable y no al sentimentalismo fácil", ha afirmado.

Una campaña permanente y no estacional

Més per Palma reclama sustituir esta iniciativa por un modelo de comunicación estable durante todo el año, que explique con claridad el compromiso a largo plazo que implica adoptar una mascota y fomente una evaluación previa rigurosa antes de entregar cualquier animal.

"Adoptar no es un acto consumista de Navidad, es una decisión vital que implica años de responsabilidad. Necesitamos familias preparadas, no impulsos emocionales alimentados por una postal navideña", ha señalado Truyol.

La formación recuerda que las protectoras y entidades animalistas denuncian cada año el mismo patrón: un repunte de adopciones durante el período navideño seguido de un aumento de devoluciones semanas después.

Truyol sostiene que decsiones tomadas "bajo presión emocional" y la práctica de convertir a los animales en "regalos sorpresa" generan sufrimiento e inestabilidad a las mascotas. "Cuando el Ayuntamiento recurre al consumismo sentimental, está alimentando exactamente aquello que las protectoras intentan evitar", señaló.

"Trivializa el bienestar animal"

Més per Palma también critica que la campaña atribuya a los animales deseos humanos asociados a las fiestas comerciales. "Ellos no necesitan una feliz Navidad, necesitan hogares estables, compromiso real y políticas públicas rigurosas. Convertirlos en atrezzo emocional es incompatible con la protección animal", ha asegurado la portavoz.

La formación exige la retirada inmediata de la campaña y la puesta en marcha de un modelo comunicativo "basado en la responsabilidad y no en la emocionalidad estacional". "Palma debe fomentar el respeto y el cuidado de los animales. Si las instituciones no dan ejemplo, ¿quién lo hará?", ha concluido Truyol.