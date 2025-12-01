Membresía desde 10.000 euros: cómo un alemán está creando en el Molinar el primer club de barcos eléctricos de España

Cuando Philipp von Arnim se sienta en su barco completamente eléctrico en la tranquila marina del Molinar, en Palma, a menudo es saludado por los transeúntes. Así ocurre también este día. Von Arnim lleva gafas de sol, camisa y chaleco. Una pareja de edad avanzada interrumpe su paseo por el puerto. Se detienen brevemente para observar con interés el barco. “¡Hola, buenos días!”, les dice von Arnim de buen humor. “100% Electric” está impreso en grandes letras negras a ambos lados del casco blanco. No se ve algo así muy a menudo. Llama la atención. La pareja le devuelve el saludo.

La idea de negocio surgió de conversaciones con transeúntes

Aquella mañana la interacción no pasa de unos segundos, pero también surgen conversaciones más largas. Y de ellas desarrolló von Arnim la idea de crear el primer club de barcos eléctricos de España. De hecho, afirma en conversación con la MZ, sería incluso el primero de todo el Mediterráneo. Al principio pensó que estaba creando algo único en el mundo, pero más tarde supo que en Australia ya existía un pequeño club de barcos eléctricos.

Los “touaregs” entre las lanchas rápidas

Philipp von Arnim es vendedor de barcos de profesión. Coopera con el fabricante sueco XShore y distribuye sus embarcaciones. “Como un concesionario de coches, pero para barcos”, explica. La particularidad: son barcos eléctricos. Su sede está en Bremen. Un socio suyo se encuentra en Múnich. Pero von Arnim también vende en Mallorca. A la pregunta de con qué clase de automóvil serían comparables sus barcos, responde: “Un VW Touareg, buena gama media, bien motorizado, puede ir rápido. Cabe mucha gente, la familia y los amigos, es práctico”.

Una situación de mercado complicada

En cuanto a precios, la compra de barcos se mueve en otras esferas: “Empiezan en 250.000 euros, pero con configuraciones y extras se llega rápidamente a 300.000”. Para los potenciales clientes, incluso en este mercado más exclusivo que el del automóvil, eso se ha vuelto demasiado. Durante la pandemia hubo un boom, pero muchos de los compradores de entonces se dan cuenta ahora de que salen a navegar menos de lo previsto. Inundan el mercado con embarcaciones de segunda mano, lo que dificulta la venta de modelos nuevos. A esto se suma la situación económica actual.

Como su barco despertaba interés, a menudo le preguntaban si se podía alquilar o si ofrecía una membresía de club, un concepto muy conocido entre clientes de yates de motor y de vela. Así que von Arnim decidió comprar para sí mismo tres de los barcos que comercializa y ponerlos a disposición del público en Mallorca a partir del próximo año con un nuevo emprendimiento. Al menos, del público con buena capacidad adquisitiva.

Membresías desde 10.000 euros anuales

La membresía anual más económica cuesta 10.000 euros. Alquilar un barco por un día sigue siendo un precio considerable: 1.500 euros. Las consultas provienen más bien “del típico propietario de una finca”. Von Arnim habla de “mallorquines”, pero se refiere “no solo a españoles, sino también a quienes se han mudado aquí”. Muchos escandinavos residentes en la zona están muy interesados en la movilidad eléctrica en el mar. También hay interés entre alemanes. “Entre ellos, además de residentes permanentes, también quienes tienen segunda residencia en la isla, con buena conexión a Palma”, matiza von Arnim.

Los barcos del club se encuentran en el puerto del Molinar en Palma. Allí se instalará próximamente una estación de carga rápida, solo la segunda en toda la isla. Permitirá cargar completamente la batería del barco en una hora y media. Con los enchufes “de camping” actuales, esto lleva entre once y doce horas.

La autonomía del barco depende de la velocidad. La lancha de 240 CV alcanza hasta 30 nudos (56 km/h). A esa velocidad, la batería dura solo una hora y media. A cuatro nudos, en cambio, se puede navegar más de 40 horas con una sola carga. Von Arnim recomienda para una excursión diaria por la bahía de Palma “once, doce o trece nudos de velocidad de crucero”; así la batería rinde bien.

Posibles planes de expansión

A partir de enero de 2026 comenzará a operar el llamado “Mallorca Electric Boat Club”. Tres barcos eléctricos estarán disponibles en el puerto de Molinar. Se permitirán cinco miembros por barco. El sistema funciona así: cada miembro recibe un “token de reserva”, que puede usarse una vez para reservar el barco en un día concreto. El token solo se puede volver a usar después de que pase el día reservado. Este sistema pretende asegurar una alta disponibilidad para todos los miembros. Para quienes estén dispuestos a pagar más, también hay suscripciones con dos (14.000 euros) o tres días de reserva (19.000 euros).

Si el proyecto funciona bien, von Arnim se plantea expandirse. No solo quiere ampliar la flota, sino también ofrecer más puntos de amarre repartidos por la isla. “Así podríamos ofrecer la exploración de las aguas de Mallorca desde diferentes ubicaciones”.

Dar la vuelta completa a la isla con un barco eléctrico no es posible. No hay camas a bordo, pero sí un rincón con mesa, tumbona y opción de toldo para los días calurosos. Caben hasta diez personas. Von Arnim también alquila los barcos para excursiones de empresa (“corporate events”). “Hay que experimentar el barco”, afirma. El día de la entrevista con la MZ, sin embargo, el oleaje es demasiado fuerte para salir. Así que todo queda en palabras. La aceleración es única, dice el empresario; ningún barco de motor puede competir.

Membresía desde 10.000 euros: cómo un alemán está creando en el Molinar el primer club de barcos eléctricos de España / Leopold Winkelmann

Sobre el agua sin ruido de motor ni gases

Está convencido de que la movilidad eléctrica también es el futuro en el mar. A las preocupaciones sobre la extracción de tierras raras necesarias para las baterías responde con la idea del reciclaje de baterías en desuso, y menciona además su posible uso futuro como sistemas de almacenamiento de energías renovables. En cualquier caso, para él las ventajas superan ampliamente a los inconvenientes: además de los aspectos medioambientales, los costes de operación son menores y no hay ruidos de motor que perturben la tranquilidad del paseo en barco. Tampoco hay malos olores de gases.

Considera la isla el punto de partida ideal para su concepto de club de barcos eléctricos. “Precisamente en Mallorca, donde se piensa cada vez más en un turismo sostenible y exclusivo, la electromovilidad encaja perfectamente con una imagen más limpia”. Pero sus planes van más allá: “Desde aquí queremos conquistar el mercado europeo”.

Un mercado con potencial de crecimiento

Según Marilena Estarellas, presidenta de la asociación española de barcos eléctricos, fuera de Baleares (102) no hay barcos eléctricos en funcionamiento en España. En otros países, como Alemania (casi 7.000), Suiza (11.000) o Suecia, su presencia está más consolidada. Al aumentar la producción de barcos eléctricos, también bajarían los costes de adquisición, explica von Arnim. “A largo plazo, el barco eléctrico se impondrá”, asegura el empresario de Bremen.