Ciclistas y peatones ya pueden transitar el paseo que une es Pil·larí y la Platja de Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha visitado este lunes el fin de obras de la segunda fase del proyecto de mejora de la conectividad y la accesibilidad del Camí de Les Meravelles, una actuación que completa la conexión peatonal y ciclista entre el barrio de Es Pil·larí y Platja de Palma, reforzando la movilidad sostenible en la zona.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Palma "cumple una deuda pendiente", ha celebrado el primer regidor de Cort durante la visita, subrayando que la conectividad entre ambas zonas está ya asegurada. Cabe recordar que estos trabajos forman parte del Plan Renove que el área de Infraestructuras desarrolla en los diferentes barrios de Ciutat, y del Plan Global de Actuación de Platja de Palma, una iniciativa liderada por el Ajuntament, con el residente en el centro de los proyectos, con la que se busca mejorar la sostenibilidad y calidad de vida de la zona.

En 2024, el área de Infraestructuras finalizó la primera fase de este corredor verde, correspondiente al tramo entre Es Pil·larí y la explanada situada a la altura del número 25 del camino.

Una parte del corredor verde entre es Pil.larí y la Platja de Palma. / Cort

La segunda fase, recientemente completada y con la que se garantiza una conexión accesible y sostenible entre Platja de Palma y es Pil·arí, se ha llevado a cabo sobre un total de 420 metros lineales y un presupuesto de 295.736 euros, IVA incluido.

En detalle, en la zona rústica se ha acondicionado un paseo de pavimento terrizo de unos 215 metros de longitud y entre 3,5 y 5 metros de ancho. Y en el tramo urbano se ha actuado sobre 205 metros lineales, renovando las aceras –de hasta ocho metros de ancho- y habilitando un carril bici que queda separado del tráfico rodado por unas jardineras que acompañan todo el recorrido, combinando también arbustivas y arbolado.

Farolas solares

En lo que respecta a la iluminación, se han colocado farolas eléctricas en el área urbana del camino, y farolas solares en el tramo rústico.

Con esta actuación, el Consistorio "responde a una reivindicación histórica y da un paso más en su compromiso con la mejora de la movilidad sostenible y la conexión entre barrios, dotando de continuidad al recorrido peatonal y ciclista entre Platja de Palma y Es Pil·larí con un corredor verde de aproximadamente un kilómetro", ha indicado Cort en un comunicado.