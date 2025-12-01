Seguridad ciudadana
Alertan sobre una oleada de robos en el interior de coches en Pere Garau
La plataforma vecinal Flipau amb Pere Garau alertó ayer que detectó una oleada de robos en vehículos estacionados en la barriada palmesana.
Según varias incidencias recibidas en el servicio de denuncia que habilitaron, la Antena de Pere Garau (en el número 629622295), en las últimas semanas y en diferentes zonas de la barriada, se evidenció «este grave problema que genera inquietud entre el vecindario y comerciantes de la zona».
La plataforma denunció que los ladrones «actúan impunemente durante la noche, aprovechando la escasa iluminación y la limitada presencia policial en la zona».
La entidad realizó un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones, evitar dejar objetos de valor en los vehículos (especialmente a la vista) y denunciar cualquier incidente a la Policía para que pueda tomar huellas dactilares y otras evidencias para ayudar en la investigación.
Flipau amb Pere Garau exige al Ayuntamiento un refuerzo de la vigilancia por parte de la Policía para la barriada más poblada de Palma.
- Pedro y Katty traspasan el bar La Última Parada: «Inventamos el bocadillo trifásico en Mallorca, nos ofrecemos a enseñar todo lo que sabemos»
- Investigan si un trabajador de Emaya ha utilizado sus horas sindicales para viajar a Bali
- El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
- Pisoteadas extensiones de plantas de la plaza España durante el multitudinario encendido de luces de Navidad
- Los caravanistas de Son Hugo crean una asociación de vecinos: 'La dirección de la piscina quiere que nos vayamos de aquí
- El encendido de las luces de Navidad desborda Palma
- Inauguran el mercadillo de Navidad de sa Feixina
- El PSOE de Palma denuncia que el mercado navideño de sa Feixina 'es una falta de respeto a los vecinos y artesanos locales