Alertan sobre una oleada de robos en el interior de coches en Pere Garau

La plataforma vecinal Flipau amb Pere Garau alertó ayer que detectó una oleada de robos en vehículos estacionados en la barriada palmesana.

Según varias incidencias recibidas en el servicio de denuncia que habilitaron, la Antena de Pere Garau (en el número 629622295), en las últimas semanas y en diferentes zonas de la barriada, se evidenció «este grave problema que genera inquietud entre el vecindario y comerciantes de la zona».

La plataforma denunció que los ladrones «actúan impunemente durante la noche, aprovechando la escasa iluminación y la limitada presencia policial en la zona».

La entidad realizó un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones, evitar dejar objetos de valor en los vehículos (especialmente a la vista) y denunciar cualquier incidente a la Policía para que pueda tomar huellas dactilares y otras evidencias para ayudar en la investigación.

Flipau amb Pere Garau exige al Ayuntamiento un refuerzo de la vigilancia por parte de la Policía para la barriada más poblada de Palma.