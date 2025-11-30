Una treintena de vecinos participaron este sábado en una ruta por los comercios emblemáticos del barrio de Pere Garau, en Palma, para reivindicar su papel histórico y su vigencia como motor social y económico de la zona.

Se trata de una iniciativa impulsada por Flipau amb Pere Garau, Pere Garau Saludable, el Mercat Pere Garau y la patronal Pimeco, ha detallado la organización en una nota.

Una ruta vecinal reivindica la memoria y el papel de comercios emblemáticos de Pere Garau / .

Recorrido histórico por negocios desaparecidos

El recorrido incluyó una retrospectiva con imágenes antiguas y testimonios sobre negocios ya desaparecidos, como Eléctrica Española, o trasladados, como la antigua Casa Capó.

También se organizaron visitas a establecimientos de Pere Garau catalogados como emblemáticos, entre ellos los bares Mónaco y La Llubinense, Carnicería Bonnín, Cuchillería Sineu, Mercería Duran, Gelats Paco, Mesquida Calzados y Vich Estilistes.

Valoración del comercio que mantiene vivo el barrio

Durante la actividad también se puso en valor el papel de otros comercios que continúan dando vida al que es el barrio más poblado de Palma, como Can Siquier, Calzados Nicolau, el restaurante Ca'n Nofre o el establecimiento Master's Sex Shop, considerado el más antiguo de España en su categoría.

Los organizadores recordaron que la mejor forma de proteger el comercio de proximidad es comprar en él, una práctica que consideran esencial para la sostenibilidad social, económica y ambiental, así como para la cohesión del barrio.