La EMT Palma lanza una campaña solidaria para recoger alimentos y productos de higiene para familias vulnerables

La EMT Palma ha puesto en marcha una campaña solidaria de Navidad destinada a la recogida de alimentos y productos de higiene de primera necesidad a beneficio de las organizaciones SOS Mamás y Mallorca Sense Fam.

La campaña arranca este viernes y recogerá donaciones en las oficinas de la EMT Palma, en la calle Anselm Clavé, 5, hasta el próximo 15 de enero. Las donaciones se podrán hacer de lunes a jueves de 08.15 a 17.00 horas y los viernes hasta las 15.00 horas.

La iniciativa la han presentado este viernes el director general de Movilidad, Antonio Román, y el gerente de la EMT Palma, Juanjo Elías, acompañados de representantes de las entidades colaboradores, según ha informado Cort.

Entre ellos, han asistido el director de Comunicación de Mallorca Sense Fam, Joan Martorell, y la secretaria y el adjunto a la vicepresidenta de SOS Mamás, Catalina Coll y Antonio Fernández, respectivamente.

Ambas asociaciones trabajan en Mallorca para apoyar a las familias afectadas por la precariedad en diversas situaciones. Por un lado, Mallorca Sense Fam nació como respuesta a la pobreza generada por la crisis de 2008.

En 2024, entregaron directamente más de 320.000 kilos de alimentos a 980 familias, además de colaborar con otras instituciones, a las que hicieron llegar cerca de 13.000 kilos de productos.

Por su parte, SOS Mamás Baleares, fundada en 2011, gestiona un comedor social que atiende a más de 14.000 personas al año en sus siete sedes. Esta organización recoge alimentos y productos de higiene infantil, ropa y juguetes, y organiza diferentes campañas para apoyar a las familias vulnerables, especialmente durante la Navidad.

Entre los productos más necesitados se incluyen alimentos como arroz, pasta, azúcar y aceite de girasol, además de productos para la alimentación infantil, como leche, papillas y potitos de fruta y verdura.

En cuanto a productos de higiene, se recogen artículos básicos como cepillos y pasta de dientes, gel, pañales y toallitas, tanto para niños como para adultos.