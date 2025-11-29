Descubre la lista de todas las obras de teatro que se interpretarán esta Navidad en Palma
Los espectáculos, para todos los públicos y algunos dirigidos en especial a los más pequeños de la casa, podrán disfrutarse entre el 29 de noviembre y el 7 de enero
Para todos los amantes de la interpretación y del teatro, en esta Navidad, Palma ofrece una amplia variedad de espectáculos pensados para todas las edades, incluyendo también propuestas infantiles. Las obras se representarán en diferentes espacios culturales y teatros de la ciudad, llenando Palma de historias, emociones y la luz propia de estas fechas tan especiales.
Dentro del programa de actividades navideñas impulsado por el Ayuntamiento de Palma, además de la ruta típica para visitar belenes, multitud de conciertos navideños y muchas más ideas, el teatro ocupa un lugar destacado, con un conjunto de representaciones que quieren acercar el arte escénico a todos los ciudadanos. Estas son las representaciones que tendrán lugar a lo largo de estos días, entre el 29 de noviembre y el 7 de enero. El espectador puede elegir entre variedad de obras, en catalán o en castellano, estos son los horarios, lugares y propuestas de esta Navidad 2025:
Magic Bubbles (infantil) — V Palma Circ
- 29 y 30 de noviembre a las 17 horas
- Teatre Municipal Xesc Forteza
- Precio: 8 €
- Todos los públicos
Anul Nou care n’a fost (El año nuevo que nunca llegó) de Bogdan Mureșanu
- 3 de diciembre a las 19 horas
- Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra
- Entrada libre
Lucía Servera en concert (Finalista Pop Rock 2024)
- 4 de diciembre a las 20 horas
- Teatre Municipal Xesc Forteza
- Precio: 16 € | 14 €
Viatge a Oz (infantil)
- 6 y 7 de diciembre a las 17 horas
- Teatre Municipal Xesc Forteza
- Precio: 16 € | 14 €
- A partir de 3 años
Horia de Ana Maria Comănescua
- 10 de diciembre a las 19 horas
- Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra
- Entrada libre
Había una vez (infantil) — V Palma Circ
- 13 y 14 de diciembre a las 17 horas
- Teatre Municipal Xesc Forteza
- Precio: 14 € | 12 €
- Idioma: Castellano
- Todos los públicos
TWST / Things We Said Today de Andrei Ujică (VOSE)
- 17 de diciembre a las 19 horas
- Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra
- Entrada libre
De què fa gust la lluna? En castellano (Infantil)
- 20 de diciembre a las 17 horas
- Teatre Municipal Xesc Forteza
- Precio: 12 € | 10 €
- Idioma: castellano
- dad recomendada: de 0 a 6 años
De què fa gust la lluna? En catalán (infantil)
- 21 de diciembre a las 17 horas
- Teatre Municipal Xesc Forteza
- Precio: 12 € | 10 €
- Idioma: catalán
- Edad recomendada: de 0 a 6 años
Rudolph, el musical
- 27 y 28 de diciembre a las 17 horas
- Teatre Municipal Xesc Forteza
- Precio: 14 € | 12 €
- Idioma: Castellano, para todos los públicos
Florencio — V Palma Circ
- 27 y 28 de diciembre a las 17 horas
- Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra
- Precio: 16 € | 14 €
Dadadá (infantil)
- 3 de enero a la 17 horas
- Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra
- Precio: 8 €
- Idioma: Castellano
- Edad recomendada: de 0 a 10 años
25 anys, sa revista de Madò Pereta
- 3, 4 y 6 de enero a las 20 horas
- Teatre Municipal Xesc Forteza
- Precio: 16 € | 14 €
- Idioma: Catalán
