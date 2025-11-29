Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Descubre la lista de todas las obras de teatro que se interpretarán esta Navidad en Palma

Los espectáculos, para todos los públicos y algunos dirigidos en especial a los más pequeños de la casa, podrán disfrutarse entre el 29 de noviembre y el 7 de enero

La Navidad llega a Palma con el encendido de luces

La Navidad llega a Palma con el encendido de luces / Manu Mielniezuk

Joana Aina Ferrer

Palma

Para todos los amantes de la interpretación y del teatro, en esta Navidad, Palma ofrece una amplia variedad de espectáculos pensados para todas las edades, incluyendo también propuestas infantiles. Las obras se representarán en diferentes espacios culturales y teatros de la ciudad, llenando Palma de historias, emociones y la luz propia de estas fechas tan especiales. 

Dentro del programa de actividades navideñas impulsado por el Ayuntamiento de Palma, además de la ruta típica para visitar belenes, multitud de conciertos navideños y muchas más ideas, el teatro ocupa un lugar destacado, con un conjunto de representaciones que quieren acercar el arte escénico a todos los ciudadanos. Estas son las representaciones que tendrán lugar a lo largo de estos días, entre el 29 de noviembre y el 7 de enero. El espectador puede elegir entre variedad de obras, en catalán o en castellano, estos son los horarios, lugares y propuestas de esta Navidad 2025

Magic Bubbles (infantil) — V Palma Circ

  • 29 y 30 de noviembre a las 17 horas 
  • Teatre Municipal Xesc Forteza
  •  Precio: 8 € 
  • Todos los públicos

Anul Nou care n’a fost (El año nuevo que nunca llegó) de Bogdan Mureșanu

  • 3 de diciembre a las 19 horas
  •  Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra
  •  Entrada libre

Lucía Servera en concert (Finalista Pop Rock 2024)

  • 4 de diciembre a las 20 horas
  •  Teatre Municipal Xesc Forteza
  •  Precio: 16 € | 14 €

Viatge a Oz (infantil)

  • 6 y 7 de diciembre a las 17 horas 
  • Teatre Municipal Xesc Forteza
  •  Precio: 16 € | 14 €
  •  A partir de 3 años

Horia de Ana Maria Comănescua

  • 10 de diciembre a las 19 horas
  •  Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra 
  • Entrada libre

Había una vez (infantil) — V Palma Circ

  • 13 y 14 de diciembre a las 17 horas 
  • Teatre Municipal Xesc Forteza
  •  Precio: 14 € | 12 € 
  • Idioma: Castellano
  •  Todos los públicos

TWST / Things We Said Today de Andrei Ujică (VOSE)

  • 17 de diciembre a las 19 horas
  •  Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra
  •  Entrada libre

De què fa gust la lluna? En castellano (Infantil)

  • 20 de diciembre a las 17 horas 
  • Teatre Municipal Xesc Forteza
  •  Precio: 12 € | 10 €
  •  Idioma: castellano 
  • dad recomendada: de 0 a 6 años

De què fa gust la lluna? En catalán (infantil)

  • 21 de diciembre a las 17 horas 
  • Teatre Municipal Xesc Forteza
  •  Precio: 12 € | 10 €
  •  Idioma: catalán
  •  Edad recomendada: de 0 a 6 años

Rudolph, el musical

  • 27 y 28 de diciembre a las 17 horas 
  • Teatre Municipal Xesc Forteza 
  • Precio: 14 € | 12 € 
  • Idioma: Castellano, para todos los públicos

Florencio — V Palma Circ

  • 27 y 28 de diciembre a las 17 horas 
  • Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra
  •  Precio: 16 € | 14 €

Dadadá (infantil)

  • 3 de enero a la 17 horas 
  • Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra
  •  Precio: 8 € 
  • Idioma: Castellano
  • Edad recomendada: de 0 a 10 años

25 anys, sa revista de Madò Pereta

  • 3, 4 y 6 de enero a las 20 horas
  •  Teatre Municipal Xesc Forteza
  •  Precio: 16 € | 14 €
  •  Idioma: Catalán

