Descubre la lista de todas las obras de teatro que se interpretarán esta Navidad en Palma

Para todos los amantes de la interpretación y del teatro, en esta Navidad, Palma ofrece una amplia variedad de espectáculos pensados para todas las edades, incluyendo también propuestas infantiles. Las obras se representarán en diferentes espacios culturales y teatros de la ciudad, llenando Palma de historias, emociones y la luz propia de estas fechas tan especiales.

Dentro del programa de actividades navideñas impulsado por el Ayuntamiento de Palma, además de la ruta típica para visitar belenes, multitud de conciertos navideños y muchas más ideas, el teatro ocupa un lugar destacado, con un conjunto de representaciones que quieren acercar el arte escénico a todos los ciudadanos. Estas son las representaciones que tendrán lugar a lo largo de estos días, entre el 29 de noviembre y el 7 de enero. El espectador puede elegir entre variedad de obras, en catalán o en castellano, estos son los horarios, lugares y propuestas de esta Navidad 2025:

Magic Bubbles (infantil) — V Palma Circ

29 y 30 de noviembre a las 17 horas

Teatre Municipal Xesc Forteza

Precio: 8 €

Todos los públicos

Anul Nou care n’a fost (El año nuevo que nunca llegó) de Bogdan Mureșanu

3 de diciembre a las 19 horas

Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra

Entrada libre

Lucía Servera en concert (Finalista Pop Rock 2024)

4 de diciembre a las 20 horas

Teatre Municipal Xesc Forteza

Precio: 16 € | 14 €

Viatge a Oz (infantil)

6 y 7 de diciembre a las 17 horas

Teatre Municipal Xesc Forteza

Precio: 16 € | 14 €

A partir de 3 años

Horia de Ana Maria Comănescua

10 de diciembre a las 19 horas

Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra

Entrada libre

Había una vez (infantil) — V Palma Circ

13 y 14 de diciembre a las 17 horas

Teatre Municipal Xesc Forteza

Precio: 14 € | 12 €

Idioma: Castellano

Todos los públicos

TWST / Things We Said Today de Andrei Ujică (VOSE)

17 de diciembre a las 19 horas

Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra

Entrada libre

De què fa gust la lluna? En castellano (Infantil)

20 de diciembre a las 17 horas

Teatre Municipal Xesc Forteza

Precio: 12 € | 10 €

Idioma: castellano

dad recomendada: de 0 a 6 años

De què fa gust la lluna? En catalán (infantil)

21 de diciembre a las 17 horas

Teatre Municipal Xesc Forteza

Precio: 12 € | 10 €

Idioma: catalán

Edad recomendada: de 0 a 6 años

Rudolph, el musical

27 y 28 de diciembre a las 17 horas

Teatre Municipal Xesc Forteza

Precio: 14 € | 12 €

Idioma: Castellano, para todos los públicos

Florencio — V Palma Circ

27 y 28 de diciembre a las 17 horas

Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra

Precio: 16 € | 14 €

Dadadá (infantil)

3 de enero a la 17 horas

Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra

Precio: 8 €

Idioma: Castellano

Edad recomendada: de 0 a 10 años

25 anys, sa revista de Madò Pereta