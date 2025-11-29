El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros

El Ayuntamiento de Palma ha ordenado la suspensión temporal de todas las actividades musicales y recreativas en la Plaza de Toros hasta que los responsables presenten un estudio acústico completo y apliquen las medidas correctoras que exigen los técnicos municipales, tal y como ha adelantado el medio OkBaleares. La decisión llega después de que la Patrulla Verde de la Policía Local detectara incumplimientos reiterados de la normativa de ruido en varios controles realizados en el recinto.

Fuentes del Consistorio explican que las actas levantadas por la Policía derivaron en los correspondientes expedientes sancionadores, y que la situación obliga ahora a la instalación a acreditar que cumple los límites sonoros marcados por la Ordenanza Municipal Reguladora del Ruido (OREVI). Hasta que el informe acústico sea evaluado favorablemente, el Coliseo Balear no podrá albergar actividades que generen música amplificada o eventos recreativos de este tipo.

Por el momento no está permitida ningún tipo de actividad, pero las corridas de toros volverán a permitirse en cuestión de semanas, según explican desde el Ayuntamiento. En todo caso, de momento no hay ninguna programada a corto plazo.

Años de quejas vecinales

Los vecinos de la Plaza de Toros llevan años quejándose por el ruido de los eventos que se celebran en el recinto. La asociación del barrio ha denunciado en multitud de ocasiones los problemas para descansar que tienen los residentes de la zona, y la falta de control en conciertos y espectáculos.

Así, la reapertura del recinto para eventos musicales depende de que los responsables presenten el estudio y demuestren que han aplicado las medidas correctoras necesarias para cumplir la normativa municipal.