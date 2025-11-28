Inauguran el mercadillo de Navidad de sa Feixina

A pesar de las quejas mostradas por los vecinos del barrio de Santa Catalina y los alrededores, esta tarde se ha inaugurado el mercadillo navideño que se ha instalado en sa Feixina, en Palma. El proyecto, impulsado por un empresario extranjero, cuenta con el apoyo de las dos principales asociaciones de comerciantes de Palma, Pimeco y Afedeco, así como del Ayuntamiento. Las casetas instaladas en este mercadillo ofrecen productos de decoración navideña, pero sobre todo una variada oferta gastronómica. Además, se ha instalado una pista de hielo, pensada sobre todo para los más pequeños.

La presidenta de Afedeco, Joana Manresa, ha señalado que las patronales de comercio llevan muchos años impulsado campañas de promoción para diversificar el comercio, sobre todo de cara a las compras que se van a realizar las próximas fiestas navideñas. Consideró que se debía mejorar la oferta y de esta manera se pensó en crear un mercado navideño que se convierta en una zona donde los ciudadanos puedan disfrutar de una oferta distinta, a la vez que supone dinamizar la ciudad. Manresa señaló que el objetivo principal es que los ciudadanos compren y que lo hagan en los comercios de proximidad.

Esta nueva oferta que ofrece este mercadillo ayudará, a su juicio, a que la gente pueda pasear más por la ciudad y evitar realizar las compras únicamente en los grandes centros comerciales y hacerlo en las tiendas de proximidad. Sobre las quejas que ha suscitado este proyecto, la comerciante invitó a los ciudadanos, sobre todo a los vecinos de la zona próxima a sa Feixina, que visiten el mercadillo y que después realicen una valoración. Aseguró que no se pretende molestar a los residentes, ya que se limitará el ruido de las actuaciones y el mercadillo a partir de las nueve y media de la noche estará cerrado. La presidenta de la asociación comercial incidió en que esta dinamización de la ciudad también se desarrolla en varias plazas de la ciudad, para animar el ambiente de Palma.

En el mismo sentido se pronunció Carolina Domingo, de Pimeco, que señaló que esta tarde arranca la campaña que se ha denomina “Palma, todo un centro de diversión”. Detalló que el objetivo principal es conseguir animar la ciudad, de tal manera que los ciudadanos salgan a la calle, paseen y compren en los comercios de proximidad, sobre todo los regalos que van a entregar las próximas navidades. Domingo consideró que, al margen de las quejas, este mercado de sa Feixina será todo un éxito, porque mejora el ambiente a través de la oferta gastronómica y comercial que se ofrece a los ciudadanos. Apostó para que el dinero que se gaste estas navidades se quede en la isla y no se envíe a otros destinos.

Lupe Ferrer, la concejal de comercio de Palma, explicó que la apuesta del Ayuntamiento es dinamizar la ciudad, a través de diferentes ofertas, a la vez que se protege al pequeño comercio. Explicó que este sector necesita un impulso, teniendo en cuenta la dificultad que supone para las tiendas pequeñas competir con las plataformas online y las grandes cadenas comerciales. Sin embargo, señaló que gracias a este tipo de mercado navideño se ayuda a mejorar la competitividad.

Sobre las quejas mostradas por los vecinos, Ferrer aseguró que el equipo de gobierno de Cort siempre apuesta por la convivencia en las diferentes barriadas de la ciudad, pero también señaló que es necesario ayudar a la economía, en este caso la que representa el comercio de proximidad. Recordó que se han impuesto una serie de restricciones para evitar, en lo máximo posible, las molestias de ruidos en las viviendas próximas al parque de sa Feixina.

Al poco rato de la inauguración oficial de esta zona comercial temporal el mercadillo se llenó de público, interesado en comprobar cúal eran los productos que se ofrecían.