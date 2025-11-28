Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paseos bajo las luces de Navidad de Palma: de la pandemia a las aglomeraciones

El Ayuntamiento de Palma se plantea cambiar la ubicación del encendido de luces navideñas para 2024, tras la gran afluencia de público en la plaza de España

VÍDEO | Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Palma

VÍDEO | Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Palma

Guillem Bosch

Duna Márquez

Palma

Palma inauguró el pasado 22 de noviembre las actividades navideñas con el espectáculo del encendido de luces que desboró la plaza de España, espacio que acogía el acto inaugural por primera vez.

La gran acogida del acto ha obligado a Cort a plantearse el cambio de ubicación para el año que viene, ya que la plaza de España se quedó pequeña.

El encendido de luces de Palma abarrota la Plaza de España con un espectáculo acrobático

El encendido de luces de Palma abarrota la Plaza de España con un espectáculo acrobático

Ver galería

El encendido de luces de Palma abarrota la Plaza de España con un espectáculo acrobático /

Repasamos cómo fueron los encendidos de luces de Palma desde 2020, el año de la pandemia de covid.

2024: tres pasacalles y varios espectáculos

Para el acto de encendido de luces de Navidad de Palma de 2024 se organizaron varios pasacalles y espectáculos en varios puntos de la ciudad.

Así ha sido el encendido de luces de Navidad en Palma

Así ha sido el encendido de luces de Navidad en Palma

Ver galería

Así ha sido el encendido de luces de Navidad en Palma / Manu Mielniezuk

El acto central de encendido de luces se celebró en las plazas de la Reina y de Cort.

La Navidad de Palma se enciende ante miles de personas

La Navidad de Palma se enciende ante miles de personas

Irene R. Aguado

2023: en la plaza de la Reina

La plaza de la Reina fue el epicentro del encendido de luces navideñas de 2023. Ese mismo día se organizaron actos en tres puntos de la ciudad: sa Feixina, plaza de Cort y plaza Joan Carles I.

Las luces de Navidad ya iluminan Palma

Las luces de Navidad ya iluminan Palma

Además, ese año dos se instalaron árboles gigantes de 10 metros de altura en la calle Jaume III y en la avenida Antoni Mauraun árbol de 20 metros de altura en el parque de ses Estacions, una bola luminosa gigante en el Paseo Sagrera y una estrella gigante en la puerta de Santa Catalina, entre otros elementos.

Luces de Navidad de Palma 2023: Las mejores fotos del multitudinario encendido

Luces de Navidad de Palma 2023: Las mejores fotos del multitudinario encendido

Ver galería

Encendido de luces de Navidad de Palma 2023 / B.RAMON

2022: nuevos elementos decorativos

En el tercer año después de pandemia de covid se debatió si recortar el horario del encendido de luces navideñas, algo que finalmente se descartó.

Así se han encendido las luces de Navidad en Palma

Así se han encendido las luces de Navidad en Palma

Pere Joan Oliver

Además, se incorporaron a la decoración nuevos elementos, como una estrella de doce metros y una esfera de nueve, que se sumaron al gran árbol de Navidad. Todas se instalaron por primera vez en el parque de ses Estacions.

Iluminación navideña de Palma | Una gran estrella y una esfera gigante complementarán al árbol de Navidad

Iluminación navideña de Palma | Una gran estrella y una esfera gigante complementarán al árbol de Navidad

AJUNTAMENT DE PALMA

El encendido de luces de 2022 se vio empañado por el mal tiempo, que deslució los espectáculos celebrados el 19 de diciembre.

Las imágenes del encendido de las luces de Navidad en Palma

Las imágenes del encendido de las luces de Navidad en Palma

Ver galería

Las imágenes del encendido de las luces de Navidad en Palma / Pere Joan Oliver

2021: acto descentralizado por la pandemia

Para el encendido de luces de 2021, la pandemia obligó a organizar actos descentralizados por toda la ciudad para evitar aglomeraciones. Cort, el Parc de la Mar o la plaza Major fueron algunos de los espacios que acogieron actividades.

La Navidad llega a Palma: así ha sido el encendido de luces

La Navidad llega a Palma: así ha sido el encendido de luces

Ver galería

La Navidad llega a Palma: así ha sido el encendido de luces / Manu Mielniezuk

Además, por segundo año se instaló el gran árbol de Navidad en el Parc de la Mar.

2020: las luces de la pandemia

Las luces del año de la pandemia se encendieron el 27 de noviembre sin celebraciones para evitar aglomeraciones. No obstante, en días cercanos a esa fecha se celebraron espectáculos lumínicos en espacios de la ciudad como Dalt Murada, ses Estacions o sa Riera.

Así ha encendido Palma sus luces de Navidad

Así ha encendido Palma sus luces de Navidad

B. Ramon

Además, fue el primer año en el que se instaló el gran árbol de Navidad, aunque las luces tenían horario: se apagaban a las 22 horas con el toque de queda, que también obligó a perimetrar y cerrar el nuevo árbol.

Las mejores fotos de las luces de Navidad de Palma

Las mejores fotos de las luces de Navidad de Palma

Ver galería

Los arcos de luz de la plaza del Mercat, una de las novedades de las luces de Navidad de Palma /

Taxis para que los abuelos vieran la luces en pandemia

El covid trajo también una iniciativa solidaria de los taxistas de Palma para que los mayores usuarios de residencias pudieran ver las luces de Navidad.

Los taxistas pasean gratis a los mayores para que vean las luces de Navidad de Palma

Los taxistas pasean gratis a los mayores para que vean las luces de Navidad de Palma

Bernardo Arzayus

Se trataba de un paseo gratis en taxi por las calles iluminadas de la ciudad, una iniciativa en la que participaron numerosos ancianos desde 2021.

VÍDEO | Luces de Navidad en Palma: El emocionante paseo navideño en taxi de los usuarios de la Residencia Borenco

VÍDEO | Luces de Navidad en Palma: El emocionante paseo navideño en taxi de los usuarios de la Residencia Borenco

Bernardo Arzayus

Pocos días antes de Navidad, caravanas de taxis pasearon a mayores ingresados en residencias en una iniciativa que se repitió varios años.

Noticias relacionadas y más

Año 2023 | Paseo navideño en taxi por las calles de Palma: "Me hace mucha ilusión, hacía muchos años que no veía las luces de Navidad"

Año 2023 | Paseo navideño en taxi por las calles de Palma: "Me hace mucha ilusión, hacía muchos años que no veía las luces de Navidad"

Ver galería

Paseo navideño en taxi por las calles de Palma: "Me hace mucha ilusión, hacía muchos años que no veía las luces de Navidad" / Bernardo Arzayus

Año 2024 | Un paseo mágico en taxi para ver las luces de Navidad de Palma: "Es fantástico"

Año 2024 | Un paseo mágico en taxi para ver las luces de Navidad de Palma: "Es fantástico"

Ver galería

Un paseo mágico en taxi para ver las luces de Navidad de Palma: "Es fantástico" / B. Arzayus

Así eran antes las luces de Navidad de Palma

Y antes, así eran las luces de Navidad en Palma. Repasamos en estas imágenes la evolución de la iluminación navideña de la ciudad.

FOTOS | Así eran antes la luces de Navidad de Palma

FOTOS | Así eran antes la luces de Navidad de Palma

Ver galería

Luces de Navidad de Palma en 2004 / S. Llompart

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Palma enciende este sábado las luces de Navidad: hora, lugar de la fiesta y espectáculos
  2. Pedro y Katty traspasan el bar La Última Parada: «Inventamos el bocadillo trifásico en Mallorca, nos ofrecemos a enseñar todo lo que sabemos»
  3. Investigan si un trabajador de Emaya ha utilizado sus horas sindicales para viajar a Bali
  4. Crece el número de turistas alemanes que denuncian multas por acceder a la zona de bajas emisiones de Palma
  5. Pisoteadas extensiones de plantas de la plaza España durante el multitudinario encendido de luces de Navidad
  6. Los caravanistas de Son Hugo crean una asociación de vecinos: 'La dirección de la piscina quiere que nos vayamos de aquí
  7. Otro barrio de Palma se suma a la indignación por la falta de luces de Navidad
  8. El encendido de las luces de Navidad desborda Palma

400 policías nacionales y locales velarán por la seguridad de comercios y clientes en Palma durante las fiestas navideñas

Paseos bajo las luces de Navidad de Palma: de la pandemia a las aglomeraciones

Un Black Friday tranquilo en Palma: "Vine con ilusión, pero no compré nada"

Un Black Friday tranquilo en Palma: "Vine con ilusión, pero no compré nada"

El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena su iluminación navideña

Calle Francisco Roca Simó: Palma dará a una vía el nombre del arquitecto que diseñó el monumento de sa Feixina

Calle Francisco Roca Simó: Palma dará a una vía el nombre del arquitecto que diseñó el monumento de sa Feixina

Luz verde a la poda de pinos que molestan la vista del castillo de Bellver: "En ningún caso pedimos talarlos"

Luz verde a la poda de pinos que molestan la vista del castillo de Bellver: "En ningún caso pedimos talarlos"

El mercado navideño de sa Feixina tensa el pleno de Palma: "Me tiene harta, usted no defiende el comercio"

El mercado navideño de sa Feixina tensa el pleno de Palma: "Me tiene harta, usted no defiende el comercio"

Estos son los perros que se podrán adoptar en el desfile que organiza la asociación Peluditos de Son Reus

Estos son los perros que se podrán adoptar en el desfile que organiza la asociación Peluditos de Son Reus
Tracking Pixel Contents