Paseos bajo las luces de Navidad de Palma: de la pandemia a las aglomeraciones
El Ayuntamiento de Palma se plantea cambiar la ubicación del encendido de luces navideñas para 2024, tras la gran afluencia de público en la plaza de España
Palma inauguró el pasado 22 de noviembre las actividades navideñas con el espectáculo del encendido de luces que desboró la plaza de España, espacio que acogía el acto inaugural por primera vez.
La gran acogida del acto ha obligado a Cort a plantearse el cambio de ubicación para el año que viene, ya que la plaza de España se quedó pequeña.
Repasamos cómo fueron los encendidos de luces de Palma desde 2020, el año de la pandemia de covid.
2024: tres pasacalles y varios espectáculos
Para el acto de encendido de luces de Navidad de Palma de 2024 se organizaron varios pasacalles y espectáculos en varios puntos de la ciudad.
El acto central de encendido de luces se celebró en las plazas de la Reina y de Cort.
2023: en la plaza de la Reina
La plaza de la Reina fue el epicentro del encendido de luces navideñas de 2023. Ese mismo día se organizaron actos en tres puntos de la ciudad: sa Feixina, plaza de Cort y plaza Joan Carles I.
Además, ese año dos se instalaron árboles gigantes de 10 metros de altura en la calle Jaume III y en la avenida Antoni Maura, un árbol de 20 metros de altura en el parque de ses Estacions, una bola luminosa gigante en el Paseo Sagrera y una estrella gigante en la puerta de Santa Catalina, entre otros elementos.
2022: nuevos elementos decorativos
En el tercer año después de pandemia de covid se debatió si recortar el horario del encendido de luces navideñas, algo que finalmente se descartó.
Además, se incorporaron a la decoración nuevos elementos, como una estrella de doce metros y una esfera de nueve, que se sumaron al gran árbol de Navidad. Todas se instalaron por primera vez en el parque de ses Estacions.
El encendido de luces de 2022 se vio empañado por el mal tiempo, que deslució los espectáculos celebrados el 19 de diciembre.
2021: acto descentralizado por la pandemia
Para el encendido de luces de 2021, la pandemia obligó a organizar actos descentralizados por toda la ciudad para evitar aglomeraciones. Cort, el Parc de la Mar o la plaza Major fueron algunos de los espacios que acogieron actividades.
Además, por segundo año se instaló el gran árbol de Navidad en el Parc de la Mar.
2020: las luces de la pandemia
Las luces del año de la pandemia se encendieron el 27 de noviembre sin celebraciones para evitar aglomeraciones. No obstante, en días cercanos a esa fecha se celebraron espectáculos lumínicos en espacios de la ciudad como Dalt Murada, ses Estacions o sa Riera.
Además, fue el primer año en el que se instaló el gran árbol de Navidad, aunque las luces tenían horario: se apagaban a las 22 horas con el toque de queda, que también obligó a perimetrar y cerrar el nuevo árbol.
Taxis para que los abuelos vieran la luces en pandemia
El covid trajo también una iniciativa solidaria de los taxistas de Palma para que los mayores usuarios de residencias pudieran ver las luces de Navidad.
Se trataba de un paseo gratis en taxi por las calles iluminadas de la ciudad, una iniciativa en la que participaron numerosos ancianos desde 2021.
Pocos días antes de Navidad, caravanas de taxis pasearon a mayores ingresados en residencias en una iniciativa que se repitió varios años.
Así eran antes las luces de Navidad de Palma
Y antes, así eran las luces de Navidad en Palma. Repasamos en estas imágenes la evolución de la iluminación navideña de la ciudad.
- Palma enciende este sábado las luces de Navidad: hora, lugar de la fiesta y espectáculos
- Pedro y Katty traspasan el bar La Última Parada: «Inventamos el bocadillo trifásico en Mallorca, nos ofrecemos a enseñar todo lo que sabemos»
- Investigan si un trabajador de Emaya ha utilizado sus horas sindicales para viajar a Bali
- Crece el número de turistas alemanes que denuncian multas por acceder a la zona de bajas emisiones de Palma
- Pisoteadas extensiones de plantas de la plaza España durante el multitudinario encendido de luces de Navidad
- Los caravanistas de Son Hugo crean una asociación de vecinos: 'La dirección de la piscina quiere que nos vayamos de aquí
- Otro barrio de Palma se suma a la indignación por la falta de luces de Navidad
- El encendido de las luces de Navidad desborda Palma