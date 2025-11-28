Paseos bajo las luces de Navidad de Palma: de la pandemia a las aglomeraciones

Palma inauguró el pasado 22 de noviembre las actividades navideñas con el espectáculo del encendido de luces que desboró la plaza de España, espacio que acogía el acto inaugural por primera vez.

La gran acogida del acto ha obligado a Cort a plantearse el cambio de ubicación para el año que viene, ya que la plaza de España se quedó pequeña.

El encendido de luces de Palma abarrota la Plaza de España con un espectáculo acrobático /

Repasamos cómo fueron los encendidos de luces de Palma desde 2020, el año de la pandemia de covid.

2024: tres pasacalles y varios espectáculos

Para el acto de encendido de luces de Navidad de Palma de 2024 se organizaron varios pasacalles y espectáculos en varios puntos de la ciudad.

Así ha sido el encendido de luces de Navidad en Palma / Manu Mielniezuk

El acto central de encendido de luces se celebró en las plazas de la Reina y de Cort.

Irene R. Aguado

2023: en la plaza de la Reina

La plaza de la Reina fue el epicentro del encendido de luces navideñas de 2023. Ese mismo día se organizaron actos en tres puntos de la ciudad: sa Feixina, plaza de Cort y plaza Joan Carles I.

Además, ese año dos se instalaron árboles gigantes de 10 metros de altura en la calle Jaume III y en la avenida Antoni Maura, un árbol de 20 metros de altura en el parque de ses Estacions, una bola luminosa gigante en el Paseo Sagrera y una estrella gigante en la puerta de Santa Catalina, entre otros elementos.

Encendido de luces de Navidad de Palma 2023 / B.RAMON

2022: nuevos elementos decorativos

En el tercer año después de pandemia de covid se debatió si recortar el horario del encendido de luces navideñas, algo que finalmente se descartó.

Pere Joan Oliver

Además, se incorporaron a la decoración nuevos elementos, como una estrella de doce metros y una esfera de nueve, que se sumaron al gran árbol de Navidad. Todas se instalaron por primera vez en el parque de ses Estacions.

AJUNTAMENT DE PALMA

El encendido de luces de 2022 se vio empañado por el mal tiempo, que deslució los espectáculos celebrados el 19 de diciembre.

Las imágenes del encendido de las luces de Navidad en Palma / Pere Joan Oliver

2021: acto descentralizado por la pandemia

Para el encendido de luces de 2021, la pandemia obligó a organizar actos descentralizados por toda la ciudad para evitar aglomeraciones. Cort, el Parc de la Mar o la plaza Major fueron algunos de los espacios que acogieron actividades.

La Navidad llega a Palma: así ha sido el encendido de luces / Manu Mielniezuk

Además, por segundo año se instaló el gran árbol de Navidad en el Parc de la Mar.

2020: las luces de la pandemia

Las luces del año de la pandemia se encendieron el 27 de noviembre sin celebraciones para evitar aglomeraciones. No obstante, en días cercanos a esa fecha se celebraron espectáculos lumínicos en espacios de la ciudad como Dalt Murada, ses Estacions o sa Riera.

B. Ramon

Además, fue el primer año en el que se instaló el gran árbol de Navidad, aunque las luces tenían horario: se apagaban a las 22 horas con el toque de queda, que también obligó a perimetrar y cerrar el nuevo árbol.

Los arcos de luz de la plaza del Mercat, una de las novedades de las luces de Navidad de Palma /

Taxis para que los abuelos vieran la luces en pandemia

El covid trajo también una iniciativa solidaria de los taxistas de Palma para que los mayores usuarios de residencias pudieran ver las luces de Navidad.

Bernardo Arzayus

Se trataba de un paseo gratis en taxi por las calles iluminadas de la ciudad, una iniciativa en la que participaron numerosos ancianos desde 2021.

Bernardo Arzayus

Pocos días antes de Navidad, caravanas de taxis pasearon a mayores ingresados en residencias en una iniciativa que se repitió varios años.

Paseo navideño en taxi por las calles de Palma: "Me hace mucha ilusión, hacía muchos años que no veía las luces de Navidad" / Bernardo Arzayus

Un paseo mágico en taxi para ver las luces de Navidad de Palma: "Es fantástico" / B. Arzayus

Así eran antes las luces de Navidad de Palma

Y antes, así eran las luces de Navidad en Palma. Repasamos en estas imágenes la evolución de la iluminación navideña de la ciudad.