La manifestación de autónomos en Palma provocará desvíos en las líneas de la EMT el domingo

La manifestación de autónomos convocada para este domingo en Palma provocará el desvío de varias líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

En concreto, ha informado el Ayuntamiento de Palma, entre las 11.00 y las 14.00 horas se verán afectadas la L3, L4, L7, L20, L25 y L35.

También quedarán fuera de servicio las paradas 7, 453, 986, 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108.

La L3 en sentido plaza Joan Carles I pasará por la avenida Portugal, Ramon y Cajal y el Paseo Mallorca hasta la parada 206. En sentido Pont d'Inca se mantendrá la ruta habitual desde la citada parada.

La L4 en sentido Nou Llevant circulará por el Paseo Mallorca, la avenida Portugal y después se incorporará a su ruta habitual. En sentido Illetes se desviará por Ramon y Cajal antes de retomar el itinerario convencional.

La L7 en sentido Son Gotleu irá por el Paseo Mallorca, la avenida Portugal y después retomará la ruta normal. En sentido Son Serra, Sa Vileta, Son Vida, Son Puig y Son Roca lo hará por Ramon y Cajal e Industria.

La L25 solo se verá afectada en sentido Porto Pi y se desviará por la avenida Argentina, el Paseo Mallorca y la avenida Portugal.

La L35 en sentido plaza de la Reina circulará por la avenida Portugal, Ramon y Cajal, Paseo Mallorca y finalizará en la parada 206. En sentido Aquarium hará su ruta habitual desde la citada parada.

El Ayuntamiento de Palma recomienda planificar los desplazamientos con antelación y consultar la aplicación oficial de la EMT para conocer las posibles actualizaciones del servicio.

La manifestación

La manifestación ha sido convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en varios puntos de España. En Palma tendrá lugar a las 11.00 horas en el parque de Sa Feixina.

También se ha convocado otra movilización en Ibiza, a la misma hora en el parque de la Paz.

Entre sus exigencias destacan unas cuotas de autónomos proporcionales y ajustadas a ingresos reales mensuales; la exención del IVA hasta 85.000 euros; la eliminación del rol del autónomo "como recaudador del Estado"; o la reforma integral del cese de actividad.

También que se pongan en marcha sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida; el derecho al luto; la protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados; la simplificación real de la burocracia y fin del lenguaje incomprensible; la protección del patrimonio personal y del hogar familiar; la libertad de pago en efectivo y competencia justa en medios de cobro; la revisión de las tarifas de la SGAE y libertad para usar música libre de derechos; y la deducción inmediata de inversiones.