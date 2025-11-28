Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco conciertos para disfrutar de la Navidad en Palma

Descubre los recitales de música que se celebraran del 27 de noviembre al 14 de diciembre alrededor de la ciudad

Concierto de Navidad

Concierto de Navidad / D. R.

Joana Aina Ferrer

Palma

El Ajuntament de Palma ha organizado un gran programa de actividades muy completo para disfrutar de esta Navidad 2025, para que todos los ciudadanos locales y visitantes puedan sentir el espíritu navideño. Hay planes para todos los gustos y edades, y todos con un objetivo común, el de hacer estas fiestas entretenidas y agradables.

Ademas de los belenes y las actividades para niños, los amantes de la música podran disfrutar de conciertos navideños en diferentes lugares de Palma. Estos son los cinco conciertos que se organizan durante las fiestas este año, con el horario y el lugar dónde se celebran:

Conciertos Ars Musicae - Orquesta Barroca

  • En el marco de la XXVIII edición del Festival de Música Antigua de Palma
  • NOVIEMBRE, 27 a las 20.30 h
  • Iglesia del Convento de la Concepción
  • Entrada libre hasta completar aforo 

Presencias que no están - Banda Municipal de Música de Palma

  • DICIEMBRE, 5 a las 19.30 h
  • Auditorio del Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares
  • Entrada libre hasta completar aforo 

La magia de Oriente: Concierto de Navidad - Banda Municipal de Música de Palma

  • DICIEMBRE, 5 a las 19.30 h
  • Auditorio del Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares
  • Entrada libre hasta completar aforo

Concierto de Navidad a cargo del Quartet Binomium

  • DICIEMBRE, 14 a las 19 h
  • Fundación Miró Mallorca
  • Precio: 25 € / 10 € 

BIM Navidad

  • DICIEMBRE, 14 a las 18 h
  • Passeig del Born

