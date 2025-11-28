Un Black Friday tranquilo en Palma: "Vine con ilusión, pero no compré nada"

Lejos de las imágenes de gente enloquecida que cada año espera ante los comercios estadounidenses, el Black Friday ha transcurrido con calma en las principales arterias comerciales de Palma. Rebajas, porcentajes, promociones, black weeks y demás parafernalia vuelven a instalarse en los escaparates el último viernes de noviembre, pero la extensión de esta jornada de descuentos a más de una semana ha diluido su impacto.

Aunque los escaparates, repletos de reclamos, captan la atención de los transeúntes, la mayoría de calles no han registrado el bullicio de otros años. En la calle de Sant Miquel, el Black Friday quedó lejos de las masificaciones que provocan las nubes de verano, y solo la alta afluencia en algunas franquicias rompía la calma de un viernes laborable.

"Es un momento de consumismo a tope, pero se pueden aprovechar las ofertas", comenta Lucía Campos, consumidora habitual, que esta mañana acudió temprano a una popular cadena de moda española: "Había bastante gente, y lo que nos ha llamado la atención es que los precios este año son más altos que en el pasado. Antes, una prenda costaba entre 20 y 22 euros, y ahora los precios rondan los 30 o 35 euros".

La opinión de Campos no es aislada. Muchos clientes lamentaban la falta de buenas ofertas respecto a otros años. "Vine con ilusión, pero no compré nada. Las ofertas en ropa no son tan buenas, sobre todo en marcas clásicas, que no suelen ofrecer descuentos", explica Sergi González, quien añade que muchas marcas parecen rebajar productos que "no han vendido previamente".

Para muchos residentes, el Black Friday es la constatación de la pérdida de identidad de la ciudad. "Solo importamos modas de fuera que nos incitan a comprar, y estas solo ayudan a las grandes marcas", explica Antonia Soler, quien cree que al pequeño comercio "tonterías como estas no le funcionan nada".

Falta de ofertas

Un trabajador de una franquicia de moda, que prefirió mantenerse en el anonimato, comenta que este año las ofertas del Black Friday han sido limitadas en comparación con años anteriores. "La tienda en donde trabajo siempre hay descuentos, pero este año las ofertas del Black Friday han sido pocas en comparación con las de 2024", señala.

No es la única opinión. Un empleado de otra popular tienda de ropa explica que "cada año las ofertas son peores", aunque mucha gente no se da cuenta y sigue comprando "por pura inercia".

Jacobo Ocejo, profesional con amplia experiencia como comercial en diversas empresas, apunta que el Black Friday es principalmente una táctica de marketing para incentivar el consumo: "El objetivo de este día es que el cliente gaste mucho más de lo que tenía previsto. Aunque se publiciten grandes descuentos, estos no son tan significativos como se cree". Además, explica que en realidad "los ahorros son menores" y los precios "pueden haber subido previamente para justificar la rebaja".

Olga Parra, que visitó las tiendas una semana antes del Black Friday, señala que algunas marcas aumentan los precios antes de la fecha para luego aplicar la rebaja, lo que hace que el precio final no sea tan competitivo como parece. "El Black Friday es una estafa. Nos hacen creer que estamos ahorrando, pero en realidad pagamos lo mismo o más", sentencia la consumidora.