400 policías nacionales y locales velarán por la seguridad de comercios y clientes en Palma durante las fiestas navideñas

Un total de 400 agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma velarán por la seguridad de comercios y consumidores durante las fiestas navideñas en los principales núcleos de Palma. La vigilancia se potenciará en las principales calles del Centro y en los grandes núcleos comerciales donde la actividad delictiva suele ser más intensa. Otro tanto se efectuará para perseguir la proliferación de ciberdelitos. La cúpula de la Policía Nacional se ha reunido este viernes en la sede de la Jefatura Superior de Policía Nacional, en la calle Simó Ballester, para explicarle a las presidentas de la patronal Afedeco y Pimeco los detalles del Plan de Comercio Seguro.

Así, José Luis Santafé, jefe superior de Policía Nacional de Baleares, ha explicado que el motivo de la reunión con las presidentas de Afedeco y Pimeco es "intentar mejorar todos los aspectos de seguridad de esta campaña navideña". En este sentido, Santafé ha abundado que con este dispositivo "intentamos combatir las estafas online y los hurtos en los establecimientos". El máximo mando policial de las islas ha resaltado que con las aglomeraciones "se descuida un poco la vigilancia".

José Luis Santafé ha resaltado que en esta edición se ha efectuado "un despliegue policial muy importante, con 400 efectivos, en el que participa también la Policía Local". El jefe de la Policía Nacional se ha remitido también al resultado de antes anteriores. "Ha sido bastante satisfactorio y espero que este año también sea así".

La zona centro de Palma, los mercadillos navideños y los puntos donde se concentra el grueso de la iluminación navideña se prevé que sean los puntos más calientes, debido a las aglomeraciones de gente. Otro tanto suponen los grandes centros comerciales de Palma, donde se intensificará también la vigilancia.

Consejos

Además de estos espacios físicos, el ciberespacio también en estas fechas supone un escenario habitual de la delincuencia. "Aprovechando todas estas ofertas que hay, entran mensajes y Whatsapp vendiendo algo que no existen o intentan que des claves para cogerte el dinero. Esta es una de las preocupaciones que ahora tenemos". Muchas de estas intrusiones se efectúan desde el extranjero con lo que se complica sobremanera la persecución de estos ciberdelitos. Los principales forma de prevenir estos es "no dar claves nunca, ni datos bancarios ni personales para prevenir estas estafas", subraya Santafé. El Black Friday de hoy y las ofertas de Navidad son aprovechando por los ciberdelincuentes para desplegar sus fraudes. Mientras que los principales consejos en los espacios físicos son "no portar las carteras ni los móviles en la parte de atrás. Llevarlas en la parte de delante y tampoco hace falta sacar grandes cantidades de dinero. Hay que llevar una cantidad moderada para el pago del día Para eso está también el pago con tarjetas, que dificulta mucho que se pueda sustraer", resalta el jefe de la Policía Nacional.

Por su parte, el inspector Federico Chacón, jefe de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, ha indicado que se dedicarán a combatir "aquellas actuaciones delictivas que puedan afectar tanto a los comerciantes como a los ciudadanos". En una fase previa, la semana pasada, este mando policial se reunió con todos los operadores comerciales. "Recogemos de ellos todas las demandas de seguridad que necesitan y las fechas donde se prevé un aumento de la actividad comercial. Esa información, la traspaso a las unidades operativas que van a hacer ese despliegue. Buscamos la eficiencia", puntualiza. Los objetivos de estas reuniones son "incrementar la presencia policial, intercambiar información útil y potenciar los servicios de prevención de la delincuencia", destaca.

Mientras, el jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Fernando Corchero, ha indicado que en este operativo tiene dos fases. "Hasta el 1 de diciembre es la fase preventiva y desde esa fecha hasta el 12 de enero está la fase operativa". Esta puede ser de prevención, reacción o intervención.

La presidenta de Afedeco, Joana Manresa, ha expresado su agradecimiento a la Policía Nacional y Local "por el esfuerzo que hacen en esta época". También ha abundado en las aglomeraciones típicas de estas fiestas. "Inauguramos ahora Palma como un centro de diversión con las plazas y calles llenas de gente". Manresa ha resaltado que el dispositivo policial "es muy efectivo. "Al ver más policía, te crea más seguridad. Al final hay menos robos", ha aseverado.

Carolina Domingo, presidenta de Pimeco, también ha agradecido a la Policía Nacional y Local "el esfuerzo que están haciendo para que tengamos una ciudad más segura". Así se inaugura hoy la campaña 'Palma. Todo un centro de diversión'. Se nota mucho la presencia de la Policía en las calles y los comerciantes y los clientes están más tranquilos", subraya. "Hoy es un día de celebración y estamos muy contentos de tener a la Policía, que nos protege tanto a los comercios como a los clientes", ha ensalzado.