Proponen que las familias de Son Bordoy amenazadas de desahucio sean realojadas en casas prefabricadas

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Mallorca propone que las familias que viven en infraviviendas en Son Bordoy y que serán desahuciadas sean realojadas en viviendas prefabricadas. La portavoz de esta entidad, Àngela Pons, sugiere que el Ayuntamiento de Palma compre casas modulares y las instale en alguno de los solares municipales que existen en la ciudad.

Cada una de estas unidades cuesta en torno a 3.450 euros, un coste que, considera Pons, "es perfectamente asumible" para el Consistorio. Las fabrica la empresa Contenedores Lucenses S.L.

La portavoz de la PAH ha intervenido en el pleno celebrado este jueves, al que ha acudido acompañada por varias de estas familias. "Cada mes somos testigos de nuevas formas de abuso institucional contra la ciudadanía con la connivencia de quienes los financian, constructoras, inmobiliarias, entidades financieras, por citar unos cuántos y con los cuales pagan deudas y reparten beneficios con el patrimonio y la economía pública", ha subrayado.

"Somos los que estiramos de la estaca, un día por los caravanistas a quienes quieren expulsar de la isla, otro día por la fiebre inmobiliaria que expulsa a ciudadanos de Palma de sus hogares sin ofrecer una alternativa para hacer sitio a ciudadanos más amigables o turistas de Airbnb".

Desahucio de mujeres víctimas de violencia de género

Pons se ha referido asimismo a una proposición que Vox ha presentado contra el 'bullying' fuera de la escuela. "¿Y qué hay del 'bullying' que desde las instituciones expulsa a los ciudadanos de Palma para hacer viviendas para amigos y vecinos del IBEX35 o el 'bullying' contra caravanistas?", se ha preguntado.

"Acabamos de vivir otro 25N, día contra la violencia contra las mujeres, pero desde el punto de vista del derecho a la vivienda, uno de los colectivos más afectados son las mujeres maltratadas por sus parejas o víctimas de la violencia vicaria. El PP habla de violencia contra las mujeres cuando ellos son los principales abusadores porque permiten que las desahucien para favorecer a sus amigos y socios", ha añadido la portavoz de la PAH.