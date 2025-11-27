El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena su iluminación navideña

Un centenar de personas se dio cita en el Moll Vell para presenciar el encendido de las luces navideñas del nuevo Paseo Marítimo de Palma. La zona vivió esta tarde uno de sus primeros grandes momentos desde su reciente remodelación con el inicio oficial de “Nadal al port de Palma”, el programa navideño impulsado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

A las 19:00 horas comenzó la ceremonia con el encendido oficial de las luces, que estuvo precedido por la actuación del coro de Son Dameto. Durante el acto se presentó el dibujo ganador del concurso infantil “Del paper al cel”, transformado en un espectacular elemento lumínico. El niño autor de la obra fue el encargado de encender las luces, convirtiendo el momento en algo todavía más especial.

El evento también contó con una chocolatada solidaria a favor de la asociación SOS Mamás, que busca recaudar fondos para apoyar a las familias más necesitadas. Esta acción solidaria será solo una de las muchas que se llevarán a cabo durante todo el programa navideño, que se extenderá hasta principios de enero.

El programa navideño organizado por la APB continuará en las próximas semanas. El 23 de diciembre tendrá lugar un concierto benéfico de la coral de Son Dameto en el Port Centre, seguido el 27 de diciembre por un ecotaller navideño y una sesión de cine infantil, actividades que se repetirán el 3 de enero de 2026.

El tradicional primer baño del año se celebrará el 1 de enero en la playa de Can Pere Antoni, mientras que el 5 de enero el puerto acogerá la esperada Cabalgata de los Reyes de Oriente, que pondrá el broche final a las fiestas.

El nuevo Paseo Marítimo enciende las luces de Navidad / Manu Mielniezuk

Durante todas las semanas del programa se mantendrá activa una recogida solidaria de alimentos en el Port Centre, en favor de SOS Mamás, con horario de lunes a viernes de 9 a 16 h y sábados de 10 a 13 h y de 16 a 19 h.

Además, quienes visiten el Port Centre podrán recorrer la exposición “Un paseo por el Marítimo”, un repaso histórico a la evolución del paseo y su papel estratégico para conectar los muelles del puerto. La muestra dedica un espacio especial a la reciente remodelación, iniciada en 2022 y finalizada este mismo año, que ha transformado de manera profunda la relación entre el puerto y la ciudad.

El pasado 10 de noviembre, el ministro Óscar Puente inauguró el nuevo Paseo Marítimo de Palma. Tres años después del inicio de las obras y tras una inversión superior a los 50 millones de euros, concluyeron unas obras que mantuvieron paralizada una de las arterias más transitadas de la costa palmesana. Hoy, el Paseo Marítimo vuelve a brillar, esta vez iluminado por el espíritu navideño.