El mercado navideño de sa Feixina tensa el pleno de Palma: "Me tiene harta, usted no defiende el comercio"

El nuevo mercado navideño de sa Feixina no ha abierto todavía sus puertas -acumula una semana de retraso y sigue sin fecha de inauguración- pero sigue rodeado de polémica. El evento ha protagonizado una parte del pleno del Ayuntamiento de Palma celebrado este jueves. Por la mañana las presidentas de las dos patronales del comercio Afedeco y Pimeco que lo organizan han intervenido para defender esta iniciativa criticada por vecinos, una parte de los feriantes y la oposición de izquierdas en Cort. Por la tarde la regidora del PSOE, Angélica Pastor, ha tratado de arrancar explicaciones al equipo de gobierno por un mercadillo que, considera, nace con "opacidad, sospechas de favoritismo y sin concurso público".

La regidora socialista ha denunciado que cuatro familias que llevaban años vendiendo en mercados navideños de la plaza España y el parc de ses Estacions se han quedado sin espacio porque la nueva comisaría de Policía Local les ha quitado el espacio que ocupaban.

Angélica Pastor, en el pleno celebrado este jueves. / Guillem Bosch

"Hay dudas de cómo se han adjudicado los puestos de este mercadillo, que además plantea una competencia desleal con los artesanos y comerciantes de otros mercadillos. Y tenemos a cuatro familias que se han tenido que marchar de ses Estacions y este Ayuntamiento solo les da la opción de ir a parque de sa Riera. Se sienten ninguneados y maltratados", ha manifestado Pastor.

"Les han desplazado porque los vehículos de la policía que aparcan allí no les permiten instalar sus paradas. Son cuatro familias que no van a poder trabajar ni comer por culpa de la gestión de este Ayuntamiento, gente que lleva toda la vida. Y eso pese a que les obligaron a gastar más de mil euros a cada uno para decorar sus atracciones", ha destacado la socialista.

La regidora de Comercio y Economía, Lupe Ferrer, ha defendido la idoneidad del mercadillo de sa Feixina. "Usan al ciudadano como escudo, pero este proyecto pertenece a Palma y a su gente. Lo hemos autorizado porque tiene un interés público, dinamiza el comercio y genera empleo. Y cumple con todas las exigencias normativas, así que no hay ninguna opacidad. Sa Feixina no sustituye nada, en todo caso complementa", ha manifestado la concejala.

"Respeto las inquietudes de los vecinos y estamos comprometidos con su descanso. Se ha dicho que provocará un ruido constante e implica la privatización del parque, pero nada de eso es cierto. La actividad se compatibilizará con el descanso vecinal", ha asegurado Ferrer.

Pastor ha vuelto a la carga para señalar que, "aunque dice que el mercadillo será comercio local, 42 de los 60 puestos los gestiona un empresario austriaco que además es propietario del Barca Samba. Por producto local se debe referir a vino caliente, frankfurt y un paseo por el puerto en el Barca Samba", ha ironizado la regidora socialista.

Ferrer no ha ocultado su enfado en su réplica. "Me tiene harta de que se ría de todo el mundo, usted no defiende el comercio, defiende a la gente que ocupa la vía pública sin pagar impuestos. Y destrozó el Paseo Marítimo dejando negocios que todavía tienen deudas, hágaselo mirar", ha lamentado la regidora de Economía.

Acerca de las familias de feriantes que se han quedado sin sitio en ses Estacions, Ferrer ha explicado que "se les ofreció el parque de la Femu, Pau Casals, Son Gibert, Son Ferriol o sa Riera, pero lo rechazaron de pleno".

Por la mañana han intervenido las presidentas de Afedeco y Pimeco, Joana Manresa y Carolina Domingo respectivamente, para salir al paso de la controversia generada por el mercado de sa Feixina. Manresa ha lamentado que una asociación vecinal [Barri Cívic] rechazara reunirse con las patronales del comercio pese a las reiteradas invitaciones, "optando por trasladar a los medios afirmaciones incorrectas sobre ruido, alcohol o villancicos constantes, aspectos que nunca han formado parte del proyecto".

Manresa también ha mostrado su sorpresa ante la postura del PSOE, que no quiso reunirse antes de posicionarse públicamente y ha destacado que la campaña persigue un objetivo de interés público: dinamizar la ciudad, apoyar el comercio local, recuperar vida en las calles y mejorar la imagen urbana. En 26 años, ha asegurado, "nunca habíamos encontrado tantas trabas como ahora".

Por su parte, Domingo ha recordado que desde hace décadas la campaña tiene como objetivo "dinamizar el centro de Palma y apoyar al comercio local", y ha señalado que el mercado de sa Feixina será "un atractivo importante que contribuirá a atraer actividad a toda la zona".

"Desmantelan tres mercados para potenciar el de sa Feixina"

Cayetano González, un belemista con una larga trayectoria en el mercado navideño de la plaza Major, ha criticado que se "hayan desmantelado los mercados de plaza Major, ses Estacions y la Rambla para potenciar el de sa Feixina".

"El problema es que crean nuevos mercados y no potenciamos los ya existentes. Pedimos que la conselleria de Turismo haga promoción de mercado navideño de Palma. Se hace en todas las capitales de Europa, pero no aquí. Y encima este año han dejado a gente que llevaba tres generaciones vendiendo en la calle y han desmantelado otros mercados, dejando la mitad de los puestos que había", ha manifestado.