Luz verde a la poda de pinos que molestan la vista del castillo de Bellver: "En ningún caso pedimos talarlos"

Tal como estaba previsto, el pleno de Palma ha aprobado este jueves una iniciativa de Vox para podar los pinos del bosque de Bellver que "dificultan la visibilidad" del castillo. La propuesta ha tenido luz verde gracias al apoyo del PP. Podemos ha mantenido su rechazo anticipado la semana pasada, mientras que el PSOE y Més per Palma han virado de la abstención al 'no'.

El regidor de Vox, Luis Acosta, ha defendido una proposición que se justifica porque el Castillo de Bellver "es un monumento que debe estar visible y no tapado". Y, ha aclarado, "en ningún momento pedimos la tala de ningún pino, sino podar las copas que interfieren en su visión".

La moción incluye otros dos puntos, también aprobados: la elaboración de un estudio sobre la masa vegetal de este bosque "para detectar los árboles que podrían estar en peligro de caída ante tormentas"; y la repoblación de las zonas "que hayan sufrido deforestación tanto por incidencias naturales como por la tala".

"Es una propuesta peligrosa"

La portavoz de Podemos, Lucía Muñoz, ha justificado su rechazo en que se trata de "una propuesta peligrosa". En este sentido, señala que "hablan de un estudio parcelado para detectar árboles en riesgo, pedro ese trabajo ya se está haciendo". Por otro lado, ha indicado la regidora, "repoblar después de una tempesta no es siempre la mejor opción porque un bosque necesita tiempo para regenerarse".

Del mismo modo, ha indicado que "el valor del castillo no depende de si se ve más o menos su silueta".

Miquel Àngel Contreras, de Més per Palma, ha indicado que "cuesta confiar en ustedes cuando hablan de proteger árboles y bosques porque su política arboricida sigue siempre un patrón: primero talan y después explican".

Asimismo, ha manifestado que "el Ayuntamiento que tapa alcorques con cemento no puede hablar de repoblar".

Por su parte la regidora del PSOE, Angélica Pastor, ha argumentado el rechazo de su grupo porque "un plan de gestión forestal debe ampliarse a todo el municipio de Palma y no limitarse solo al bosque de Bellver".

Acerca del punto relativo a la poda de las copas de los pinos que interfieran en la vista del castillo, se ha preguntado "¿desde qué punto de Palma molestan la vista? ¿Desde la plaza España? ¿la Vía de Cintura? ¿Son Oliva?".