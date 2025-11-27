Investigan si un trabajador de Emaya ha utilizado sus horas sindicales para viajar a Bali

La empresa municipal Emaya ha abierto un expediente informativo contra un trabajador, que pertenece al comité de empresa en representación del sindicato CGT, ya que supuestamente ha aprovechado las horas sindicales a las que tiene derecho para disfrutar de unas de vacaciones en Bali, en vez de dedicarlas a la defensa de sus compañeros.

Este viaje se habría realizado durante este mes de noviembre, con la mala fortuna de que el sindicalista de Emaya habría sufrido un accidente, obligándole a adelantar su regreso a Mallorca.

La empresa tuvo conocimiento de estos hechos hace pocos días, precisamente porque el sindicalista no se ha podido reincorporar a su puesto de trabajo, debido a que no se encuentra en condiciones físicas para empezar a trabajar por el accidente que sufrió durante sus vacaciones. En estos momentos este sindicalista se encuentra de baja médica y no se sabe el periodo de tiempo que precisará para recuperarse de las lesiones.

Emaya ha comprobado que no habría utilizado los días de vacaciones que le corresponden para realizar este viaje a Indonesia, sino que supuestamente habría aprovechado las horas sindicales que le ofrece la empresa para realizar este largo desplazamiento.

Fuentes de la empresa municipal confirmaron ayer a este periódico el inicio de esta investigación interna y señalaron que el expediente disciplinario se encuentra en estos momentos en la fase de presentación de alegaciones, que precisamente concluye mañana viernes. Es decir, el instructor le da la oportunidad al sindicalista expedientado para que justifique qué días, y qué horas, utilizó para viajar a Bali, ya que no le consta a la empresa que tuviera días de vacaciones pendientes de disfrutar. De allí se apoya la sospecha de que habría unido horas sindicales para poder realizar este viaje, sin que tuviera que recurrir a sus días de vacaciones.

Las mismas fuentes indicaron que, de momento, la empresa no quiere alcanzar una conclusión definitiva hasta que no reciba las alegaciones que debe presentar el trabajador investigado. De momento, estas sospechas no están demostradas, por lo que Emaya pretende seguir todos los pasos adecuados para tramitar este expediente y que una vez realizadas todas las investigaciones, se decidirá si hay motivo, o no, para sancionar al representante sindical. En la conclusión del expediente, siempre y cuando se confirmen las sospechas, se realizará una valoración de la gravedad de la falta disciplinaria que supuestamente habría cometido, y será el propio instructor de esta investigación interna el que propondrá una sanción. No se descarta la posibilidad de acordar el despido disciplinario, lo que supondría que el representante sindical tendría que abandonar la empresa, sin ningún tipo de indemnización a cambio. Ante una falta grave, su condición de representante sindical no le sirve de escudo legal para impedir que la empresa acuerde una medida disciplinaria.

Cabe recordar que, por ley, los representantes sindicales de Emaya tienen derecho a una reducción de su horario, para dedicar este tiempo a la defensa de los empleados que están afiliados al sindicato que representan. Emaya cuenta con dos comités de empresa, pero sus integrantes no están liberados. Son trabajadores que realizan su labor en la empresa, aunque dedican una parte de su tiempo a la representación sindical de los empleados frente a la empresa municipal.