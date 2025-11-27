Calle Francisco Roca Simó: Palma dará a una vía el nombre del arquitecto que diseñó el monumento de sa Feixina

Una calle de Palma recibirá el nombre de Francisco Roca Simó, el arquitecto que diseñó el polémico monumento de sa Feixina erigido por el franquismo en los años 40 para honrar a los caídos en el crucero 'Baleares' que lucharon en el bando nacional. También firmó numerosos proyectos que perviven en la ciudad como Can Forteza-Rey, el Hostal Corona o el Hospital Psiquiátrico.

La proposición, que lleva la firma de Vox se ha aprobado con el respaldo del PP. La izquierda ha votado en contra, aunque en el debate solo ha intervenido la portavoz de Podemos, Lucía Muñoz. "El problema de eta propuesta es que es una burla a las víctimas del franquismo. Ese crucero asesinó a miles de personas que huían en la 'Desbandá'", ha indicado la regidora.

Una calle para las víctimas de la 'Desbandá'

Podemos ha planteado una enmienda para votar a favor de bautizar una calle con el nombre del arquitecto palmesano a cambio de que se derribara el monumento y se pusiera otra calle a las víctimas de la 'Desbandá'.

Vox la ha rechazado. "Ustedes no entienden ni de arte ni de resoluciones judiciales, que dicen que el monumento debe protegerse", ha señalado Fulgencio Coll. "Roca Simó fue un arquitecto excepcional e hizo cosas maravillosas de las que disfrutamos todos los días", ha añadido.