Estos son todos los Belenes que puedes visitar esta Navidad en Palma

La representación del Belén es una de las postales más típicas en estas fechas, y en Palma hay una ruta de más de 10 para todos los gustos

La inauguración del Belén de Cort, en imágenes.

La inauguración del Belén de Cort, en imágenes. / Guillem Bosch

Joana Aina Ferrer

Palma

Estas fechas navideñas son perfectas para hacer actividades junto a amigos y familiares. Además del encendido de luces, que reunió a unas 15.000 personas en Plaza España y alrededores, hay muchas más actividades organizadas para pasarselo en grande durante esta festividad tradicional.

Uno de los planes que no pueden faltar es el de ir a visitar los belenes de Navidad de la ciudad. Palma ofrece muchas opciones de la tradicional representación del nacimiento de Jesús. Versiones clásicas, algunas más modernas y originales, organizadas por toda la ciudad en iglesias, mercados, espacios culturales y centros comerciales.

Estos son todos los belenes que estarán expuestos esta navidad en Palma

Belén de Cort – Ayuntamiento de Palma

  • 22 de noviembre – 5 de enero
  • Lunes a viernes, 9:00–20:30 h. Sábados, domingos y festivos, 10:00–20:00 h.

Belén artesanal de la Hermandad Virgen del Rocío (Iglesia de Sant Antoniet)

  • 30 de noviembre – 6 de enero
  • Diario, 10:00–14:00 h y 17:00–20:00 h.

Belén de la Misericòrdia (Centre de Cultura La Misericòrdia)

  • 7 de diciembre – 5 de enero
  • Diario, 10:00–21:00 h.
  • 24 y 31 de diciembre: 10:00–14:00 h.
  • 25 y 26 de diciembre y 1 de enero: cerrado.

Belén del Consell de Mallorca (Palau del Consell)

  • 9 de diciembre – 6 de enero
  • Diario, 10:00–20:00 h.

Belén de la Iglesia de Sant Roc (Son Roca)

  • 13 de diciembre – 20 de enero
  • Visitable en horario de misas:
  • Domingos, 10:30–12:30 h.
  • Martes, 17:00–19:00 h.

Belén de la Iglesia Puríssima Concepció (La Vileta)

  • 8 de diciembre – 20 de enero
  • Diario, 18:30–20:30 h.
  • Domingos también, 8:30–10:30 h.

Belén del Mercat de Santa Catalina

  • 26 de noviembre – 6 de enero
  • Horario del propio mercado.

Belén de la Librería San Pablo

  • 21 de noviembre – 6 de enero
  • Diario, 10:00–19:30 h.

Belén del convento de Santa Clara

  • 25 de noviembre – 6 de enero
  • Lunes a viernes, 10:00–18:00 h.
  • Sábados, 10:00–12:00 h y 13:30–18:00 h.

Belén del Centro Comercial C&A (C/ Sant Jaume, 2)

  • 5 de diciembre – 20 de enero
  • 10:00–13:00 h y 16:00–21:00 h.

Belén del Centro de Historia Militar de Palma (C/ Sant Miquel, 69)

  • 10 de diciembre – 4 de enero
  • 10:30–13:30 h y 18:00–20:00 h.
  • Incluye cinco belenes tradicionales y más de 1.200 belenes del mundo.

Belén de la Parroquia de Santa Catalina Thomàs

  • 24 de diciembre – 20 de enero
  • Visitable en horario de misas.

Belén de la Fundació Barceló (C/ Sant Jaume, 4)

  • 2 de diciembre – 4 de enero
  • De lunes a sábado, 11:00–13:30 h y 17:00–20:00 h.
  • Domingos y festivos, cerrado.

Belén monumental de Sant Antoniet – BBVA (C/ Sant Miquel, 30)

  • 1 de diciembre – 7 de enero
  • 10:00–13:30 h y 17:00–20:30 h.
  • 24 y 31 de diciembre: 10:00–14:00 h.
  • 25 de diciembre y 1 de enero: cerrado.

Belén de El Corte Inglés (Av. Alexandre Rosselló, 6 / 12–16, 4ª planta)

  • 25 de noviembre – 6 de enero
  • Horario comercial, 9:30–21:30 h.

Belén de la Iglesia de Sant Antoni Abad (Son Ferriol)

  • 8 de diciembre – 20 de enero
  • Horario de misas:
  • Sábados, 19:30 h.
  • Domingos y festivos, 10:00 h y 19:30 h.

