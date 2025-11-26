Retiran otras 57,4 toneladas de basura con el plan de refuerzo de limpieza ‘Palma a Punt’

Emaya retiró 57,4 toneladas de residuos en una nueva fase del programa de refuerzo de la limpieza ‘Palma a Punt’ en la que trabajaron 47 operarios en barrios como Cala Major, El Terreno, Son Rapinya, Rafal Vell, es Vivero, Son Cladera, Son Oliva, Amanecer y Bons Aires. Esta cuarta fase empezó el 1 de octubre y terminará el 31 de diciembre, con trabajos de limpieza en 84 barrios. Las intervenciones que se realizaron fueron en el sector 9/10 que comprende Cala Major, Sant Agustí, Gènova, Porto Pí, La Bonanova, El Terreno, Los Almendros - Son Pacs, Son Xigala, Son Peretó, Son Flor, Son Serra - La Vileta, Son Rapinya, Son Roca, Son Ximelis, Son Anglada y Son Vida.