Las playas de Palma contarán en 2026 con 1.750 hamacas menos y un servicio de alquiler 'premium'

La temporada de playa el próximo verano en Palma se abrirá con una disminución significativa de hamacas y sombrillas debido a que porque ha habido una notable pérdida de arena en los últimos veinte años y por el creciente malestar de los residentes que apuntan a una excesiva ocupación de la arena por parte de estos elementos.

La portavoz de Cort, Mercedes Celeste, ha cifrado este miércoles en más de mil las hamacas que se perderán en las cinco playas del municipio. Tal como publicó Diario de Mallorca este verano, se prevé una reducción de 1.750 de estos elementos.

Platja de Palma, con diferencia la más extensa del municipio, también es la que sufrirá una mayor pérdida de estos elementos y pasará de las 6.000 actuales a solo 4.436. Cala Major, que ahora cuenta con 300 hamacas, tendrá 250 dentro de un año. Ciutat Jardí ahora también suma 300 y se quedará con 288. Finalmente Cala Estància, que contabiliza 150, pasará a tener 132.

Por otro lado, se permitirá por primera vez un servicio 'premium' en una parte de Platja de Palma y de Cala Major. Las hamacas serán más confortables y habrá una distancia mayor entre una y otra para mayor comodidad de los usuarios, que también pagarán más.

Relacionado con el objetivo de ganar más superficie de arena, Cort suprimirá uno de los dos chiringuitos que hay en Cala Major.

Playas con reserva 'online'

Celeste también ha explicado que entre las condiciones de la futura gestión de las playas, que se adjudicarán durante cuatro años prorrogables a otros cuatro, se incluirá la reserva 'online' de hamaca para controlar mejor los aforos.

Las empresas deberán introducir esta opción en el verano de 2027, pero de cara a 2026 ya sumará puntos, aunque todavía no será obligatorio. Se trata de que los usuarios puedan reservar hamaca por Internet o a través de una ‘app’. Cort las ha bautizado como ‘playas inteligentes’ y permitirán al Consistorio y al empresario autorizado tener un control exhaustivo de cuántas hamacas se ocupan y por tanto también una orientación del aforo de un determinado arenal.