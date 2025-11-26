Piden demoler un edificio del Coll d’en Rabassa que estaba protegido para construir viviendas

La Comisión del Centro Histórico de Palma pidió ayer tiempo para estudiar la consulta de un promotor que ha solicitado la demolición de un inmueble en el Coll d’en Rabassa para construir en su lugar doce viviendas.

Se da la circunstancia de que este edificio, ubicado en la calle Cardenal Rossell 112, disfrutaba de un grado de protección ambiental —la menor —. Sin embargo, el decaimiento del Plan de Ordenación Detallado (POD) a comienzos de la presente legislatura ha dejado a este inmueble sin ningún blindaje y a expensas de las excavadoras.

La Comisión del Centro Histórico cree que el actual edificio esconde un antiguo molino que pudiera ser de interés arquitectónico o patrimonial y ha solicitado una visita para estudiar la situación sobre el terreno. Detrás de la fachada sobresale lo que parece el extremo de una torre circular.

El Ayuntamiento de Palma estima que hay en torno a 350 edificios que han perdido su protección al haber decaído el POD. El documento que desarrolla el Plan General se está reescribiendo desde hace algo más de dos años por los técnicos municipales y todavía no hay una fecha para su finalización.

El veredicto de la Comisión de Centro Histórico

De hecho, a la espera de que estos trabajos concluyan la idea es que aquellos edificios singulares susceptibles de incorporarse al catálogo y no lo hicieron pasen por la Comisión de Centro Histórico en caso de que la propiedad solicite demolerlos o hacer intervenciones de calado.

La izquierda en Cort ha responsabilizado al PP y al regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, de la inseguridad en la que se encuentran decenas de estos inmuebles por no haber tramitado a tiempo esta normativa de cara a su aprobación. Fidalgo, por su parte, argumenta que el documento heredado de la pasada legislatura era «inservible».