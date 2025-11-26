Palma inaugura la Navidad con varios barrios indignados por las luces: "Este año no se entiende tanta desigualdad"

La Navidad llega precedida de críticas esta año en Palma. La "desigualdad" a la hora de instalar la iluminación ha provocado sentimientos de agravio en los barrios en los que las luces han sido escasas o directamente inexistentes. Pero también ha sido cuestionado el multitudinario espectáculo del encendido celebrado el pasado sábado en la plaza España.

"Desde hace un tiempo nos llegan quejas de vecinos y asociaciones vecinales por la desigual y desproporcionada instalación de las luces navideñas. Y es cierto. Vas por Palma y ves que hay barrios en los que prácticamente hay luces en cada farola, mientras que en otros no han colocado prácticamente ninguna. Nadie entiende cuál ha sido el criterio que ha llevado a hacer esta planificación", señaló ayer Maribel Alcázar, presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma.

Tal como ha informado este periódico en los últimos días, son varios los barrios que se sienten discriminados por el reparto de este año. Vecinos del Rafal Nou exteriorizaron su disgusto por la ausencia de iluminación navideña con una cacerolada el sábado a la misma hora en la que daba comienzo el inicio del espectáculo del encendido de luces en Palma que por primera vez se celebró en la plaza España.

Por su parte, los presidentes de las asociaciones de vecinos de Can Pastilla y del Rafal Vivero también han criticado la "triste iluminación" que les ha tocado en sus respectivos barrios. "El año pasado las luces también se limitaron a la plaza, pero al menos pusieron más y hasta quedó bonito. Pero este año se han reído de nosotros, cuatro estrellas mal puestas que dan hasta vergüenza", expresó el representante vecinal de Can Pastilla, Poncio Bover.

"Es normal que se frustren porque lo que han hecho este año no se entiende. Están esos barrios en los que apenas hay iluminación, pero luego vas por ejemplo por el Camí de Son Rapinya o La Vileta y hay abundancia de luces", subrayó Alcázar. "Y no es solo eso, es que el sábado, antes del encendido oficial ya había calles iluminadas. Y después, hubo otras calles en las que la luz no llegó hasta al cabo de un día o dos", añadió la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns.

Alcázar señala que a la Federació ha llegado un goteo de quejas al respecto que no se había producido en años anteriores. "Y no solo por el reparto de las luces, sino porque muchos consideraron que en el encendido de luces de la plaza España hubo inseguridad porque el Ayuntamiento no cortó las Avenidas", indicó.

El PSOE exige explicaciones por "el caos" del acto de la plaza España

El PSOE de Palma exigió ayer de forma urgente que el alcalde dé explicaciones "por el caos" del acto de encendido de las luces de Navidad, "que puso en riesgo la seguridad de la ciudadanía". Los socialistas han registrado una solicitud de información donde piden explicaciones ante "la improvisación de un acto que tendría que haber garantizado, en todo momento, la seguridad de las personas".

Para el portavoz socialista a Cort, Xisco Ducrós, "el alcalde provocó el caos en el encendido de las luces de Navidad y miles de familias sufrieron las aglomeraciones, la falta de espacio y que se pusiera en riesgo su seguridad por no prever el cierre o el desvío del tráfico".

Ducrós ha explicado que "no fue una celebración, si no una irresponsabilidad fruto de la dejadez del alcalde y del Partido Popular". Los socialistas quieren saber "qué falló, quién tomó las decisiones y por qué no se garantizó la seguridad". En este sentido, señalan que "la seguridad no es opcional, el alcalde y el PP tienen que asumir su responsabilidad y dar explicaciones".