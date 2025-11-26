Més per Palma exige al Ayuntamiento que plante tres árboles por cada uno que tale

Més per Palma ha denunciado este martes la "opacidad" del Ayuntamiento en la gestión del arbolado urbano y ha exigido un protocolo de transparencia y un plan de replantación que compense cada tala con la plantación de tres nuevos ejemplares.

La formación ecosoberanista acusa al gobierno municipal del PP de mantener una "política arboricida" y de actuar "de espaldas a la ciudadanía". Según el regidor Miquel Àngel Contreras, son frecuentes los casos en los que se eliminan árboles "sin reposición y sin ofrecer ninguna información a los vecinos", lo que provoca "sorpresa, frustración e indignación" en los barrios.

Uno de los ejemplos que cita Més per Palma es el de los Bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga, donde el Ayuntamiento prevé eliminar todos los ejemplares que "hace un año prometió conservar". "Cuando la gente se entera por sorpresa de una tala, no falla la parte técnica, falla la política. El PP elimina árboles de nuestros barrios sin contar con la opinión de los vecinos", ha afirmado Contreras.

Un protocolo de transparencia

El partido propone que el Ayuntamiento de Palma active un protocolo ciudadano de transparencia cada vez que se planifique una tala. Este sistema incluiría reuniones informativas obligatorias con los residentes y la colocación de carteles con códigos QR en los propios árboles, con información sobre la intervención, fotografías y explicaciones divulgativas sobre las patologías o riesgos detectados.

“Sería una manera clara y pedagógica de informar a los vecinos y evitar sorpresas desagradables”, sostiene Contreras.

Plan 3×1: "replantar más y mejor"

En los casos en que la tala sea técnicamente necesaria, el partido reclama aplicar el principio 3×1, es decir, plantar tres árboles por cada uno que se elimine, preferentemente en el mismo barrio o zona. Los nuevos ejemplares deberían estar adaptados al clima, proporcionar sombra y contar con un plan de seguimiento y riego.

Además, Més per Palma plantea crear un catálogo de árboles singulares, impulsar una planificación climática que aumente las zonas de sombra y publicar un calendario de plantaciones.

"Palma necesita un Ayuntamiento que hable claro, no uno que se esconda detrás de excusas. La ciudad merece una política que afronte la emergencia climática, no una política suicida que haga nuestras calles más hostiles", concluye Contreras.

Los Bellasombras, "símbolo de incoherencia"

La formación recuerda que hace un año el PP prometió conservar los 17 ejemplares de Bellasombra que quedaban en la plaza Llorenç Villalonga tras una polémica tala. Ahora, sin embargo, el Ayuntamiento prevé su desaparición total.

"El problema no es solo el qué, sino el cómo: el equipo de gobierno demuestra una vez más que no tiene palabra y que su gestión es una estafa a la ciudadanía", critica Contreras, que acusa al PP de actuar “sin rumbo, sin previsión y sin ningún plan de ciudad”.