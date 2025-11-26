Cort se plantea un cambio de ubicación del encendido de luces de Navidad en 2026 porque la plaza España se quedó pequeña

El Ayuntamiento de Palma un cambio de ubicación del encendido de luces de Navidad del año que viene porque la plaza España también se quedó pequeña. Cort niega que el sábado se pusiera en riesgo la seguridad de los ciudadanos, que durante el evento invadieron un carril de las Avenidas, pero se abre a estudiar otros emplazamientos de cara a 2026.

"La seguridad estaba garantizada. Y cuando se vio que había personas que invadían zona no peatonal, la Policía Local actuó de inmediato. Insisto, en ningún momento hubo ningún tipo de peligro para nadie", ha subrayado este miércoles la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, sobre el encendido del pasado sábado celebrado en la plaza España. "El año pasado se hizo en plaza de la Reina, pero vimos que hubo una cantidad de personas muy superior a lo esperado y nos llevó a plantearnos que convenía que no se acumularan tantas personas en el mismo espacio. Por eso se pensó en la plaza España", ha argumentado Celeste.

"Es verdad que este año se ha vuelto a superar con creces la previsión de asistencia de personas. Y tenemos que prever que de cara al año que viene el encendido tendrá las mismas personas o más. Nosotros queremos ver a la gente feliz, dinamizar el comercio local y nos alegra ver a gente en la calle. Para el año que viene tenemos que prever que el encendido de luces la afluencia será muy grande y estudiaremos cuál es la mejor alternativa para acoger a la gente. Queremos hacer una gran fiesta y si esta segunda opción [la plaza España] no ha sido el lugar ideal, buscaremos otra fórmula. Lo que queremos es que el encendido de luces de 2026 sea más guapo y venga todavía más gente", ha señalado la portavoz de Cort.

La regidora ha indicado que se valorarán diferentes fórmulas como repartir el espectáculo en varias plazas para evitar una concentración excesiva de personas, aunque ha defendido que se siga celebrando en sábado. "La legislatura anterior el equipo de gobierno decidió, con nuestro apoyo, que el encendido fuera en sábado porque los niños no tenían colegio. Y es un día para que los niños estén en la calle, ese día es el público más importante", ha manifestado Celeste.

"Exploraremos fórmulas, pero hay que hacer que la gente esté en la calle con niños. Trabajaremos para que en 2026 reventemos Palma", ha destacado la portavoz.

Plantas pisoteadas

Por otro lado, Celeste ha lamentado que una parte de las plantas de la plaza España amanecieran el domingo pisoteadas porque algunos asistentes al encendido de luces se subieron a las jardineras. "Las plantas se repondrán para que la plaza recupere su imagen. Son cosas que no pueden volver a suceder, pero el área de Infraestructuras ya está trabajando para recuperarlas en el menor tiempo posible", ha concluido la portavoz de Cort.