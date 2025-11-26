Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consubal apoya la labor de la defensora de la ciudadanía de Palma

Alfonso Rodríguez, presidente de Consubal

Alfonso Rodríguez, presidente de Consubal / B. Arzayus

EP

Palma

El presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, expresó ayer su apoyo y reconocimiento a la labor de la defensora de la ciudadanía de Palma, Anna Moilanen, tras las reiteradas peticiones del grupo de Vox en el Ayuntamiento de cerrar este servicio.

En un comunicado, el presidente de Consubal defendió que la existencia de la defensora «no solo es necesaria, sino que es imprescindible para que los colectivos más desfavorecidos puedan presentar sus quejas y problemas ante la administración municipal». En esta línea, Rodríguez lamentó que Vox «anteponga sus intereses partidistas e ideológicos ante el interés de los ciudadanos» que, quiso aclarar, «son los auténticos perjudicados ante los ataques injustificados contra la defensora».

De este modo, Rodríguez se solidarizó con la defensora y le animó a continuar, «a pesar de las trabas que desde Vox le vienen creando», sentenció el presidente de Consubal.

TEMAS

Consubal apoya la labor de la defensora de la ciudadanía de Palma

Retiran otras 57,4 toneladas de basura con el plan de refuerzo de limpieza ‘Palma a Punt’

Palmario: Angélica Pastor cambia de rol en el PSOE de Negueruela

El puerto de Palma enciende su iluminación navideña con el diseño ganador del concurso infantil “Del paper al cel”

Piden demoler un edificio del Coll d’en Rabassa que estaba protegido para construir viviendas

Palma inaugura la Navidad con varios barrios indignados por las luces: "Este año no se entiende tanta desigualdad"

La escuela de peluquería María y José de Palma renace como Hijos de María y José: nueva sede y relevo generacional

El PSOE de Palma exige explicaciones urgentes al alcalde por el "caos" del encendido de luces de Navidad

