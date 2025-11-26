Consubal apoya la labor de la defensora de la ciudadanía de Palma

El presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, expresó ayer su apoyo y reconocimiento a la labor de la defensora de la ciudadanía de Palma, Anna Moilanen, tras las reiteradas peticiones del grupo de Vox en el Ayuntamiento de cerrar este servicio.

En un comunicado, el presidente de Consubal defendió que la existencia de la defensora «no solo es necesaria, sino que es imprescindible para que los colectivos más desfavorecidos puedan presentar sus quejas y problemas ante la administración municipal». En esta línea, Rodríguez lamentó que Vox «anteponga sus intereses partidistas e ideológicos ante el interés de los ciudadanos» que, quiso aclarar, «son los auténticos perjudicados ante los ataques injustificados contra la defensora».

De este modo, Rodríguez se solidarizó con la defensora y le animó a continuar, «a pesar de las trabas que desde Vox le vienen creando», sentenció el presidente de Consubal.