Angélica Pastor cambia de rol en el PSOE de Negueruela

Paso atrás de Angélica Pastor en el Ayuntamiento de Palma. O a un lado, según quién lo interprete. La socialista abandonará su dedicación exclusiva como regidora del grupo municipal socialista para abordar nuevos retos profesionales. Por un lado, tomará posesión de un plaza pública que ganó en su día en el Govern. Por otro, retomará su trabajo como abogada.

La de Pastor era una de las voces con más autoridad del grupo municipal hasta que Iago Negueruela se puso al frente del partido en Palma en el congreso celebrado en mayo. Ambos forman parte de dos corrientes irreconciliables (Francina Armengol vs Aina Calvo) y la pérdida de protagonismo de la regidora en esta nueva etapa estaba cantada.

En todo caso, no sale del todo de la escena de Palma. La que fuera concejala de Infraestructuras la pasada legislatura continuará como regidora a tiempo parcial y hará oir su voz en los plenos y en las comisiones. Sigue en política y en el PSOE, pero sale del foco en un momento en el que Negueruela marca el ritmo del partido en la ciudad.

Es un punto y aparte -que no un punto y final- para quien es considerada una nota discordante desde la irrupción del gallego. E incluso antes, cuando se quedó sin el paraguas protector del exalcalde José Hila. Pastor también recibió una mala noticia en julio cuando Ramon Perpinyà, un hombre de la órbita de Negueruela, se hizo con el liderazgo de la agrupación socialista de Palma Ponent a la que la regidora pertenece.

La situación de Pastor contrasta con la figura emergente de la concejala Silvana González, una persona muy cercana a Negueruela que pasará a tener dedicación exclusiva en el grupo municipal socialista. Es un movimiento pequeño en apariencia, pero confirma el cambio de rumbo en el PSOE de Palma cuando queda un año y medio para unas inciertas elecciones municipales.

De José Luis Ábalos al recinto ferial

De hecho, en el Ayuntamiento todo parece funcionar ya en clave electoral. La ideología gana terreno a la gestión y los debates se han enconado llenándose de referencias procedentes de la política nacional: José Luis Ábalos, Carlos Mazón o el fiscal general se mezclan con el Recinto Ferial, Gesa o el Jardín Botánico. Uno de los más activos incluyendo referencias externas en sus intervenciones es Vox, que cuando aborda la problemática de la vivienda en Palma casi nunca se olvida de Pedro Sánchez.

Vox hace oposición a la oposición de izquierdas

El partido de Fulgencio Coll se ha acomodado haciendo oposición a la oposición de izquierdas en Cort y se ha olvidado del PP. Hace tiempo que no se escucha por boca de un regidor de Vox una sola crítica al equipo de gobierno municipal, que a diferencia de lo que sucede en el Parlament gobierna cómodamente en solitario. Las dos derechas han fortalecido su alianza durante la tramitación de unos presupuestos en la que se han dedicado todo tipo de piropos.