El PSOE de Palma exige explicaciones urgentes al alcalde por el "caos" del encendido de luces de Navidad

El PSOE de Palma ha exigido este lunes de forma urgente que el alcalde dé explicaciones "por el caos" del acto de encendido de las luces de Navidad, "que puso en riesgo la seguridad de la ciudadanía". Los socialistas han registrado una solicitud de información donde piden explicaciones ante "la improvisación de un acto que tendría que haber garantizado, en todo momento, la seguridad de las personas".

Para el portavoz socialista a Cort, Xisco Ducrós, "el alcalde provocó el caos en el encendido de las luces de Navidad y miles de familias sufrieron las aglomeraciones, la falta de espacio y que se pusiera en riesgo su seguridad por no prever el cierre o el desvío del tráfico".

Ducrós ha explicado que "no fue una celebración, si no una irresponsabilidad fruto de la dejadez del alcalde y del Partido Popular". Los socialistas quieren saber "qué falló, quién tomó las decisiones y por qué no se garantizó la seguridad". En este sentido, señalan que "la seguridad no es opcional, el alcalde y el PP tienen que asumir su responsabilidad y dar explicaciones".

De este modo, "ante las numerosas quejas de la gente que asistió al acto", el PSOE reclama todos los informes que avalen el cambio de ubicación del encendido de las luces de Navidad, que pasó del Born a la plaza de España; el Plan de Autoprotección que se redactó para la nueva ubicación; el número de reuniones que se llevaron a cabo para preparar el encendido; el dispositivo de la Policía Local y cuáles eran las instrucciones que tenían en relación a los cortes de tráfico "no programados de forma previa".

"El tráfico se tendría que haber cortado"

En este sentido, plantean si la policía tuvo que cerrar el tráfico una parte de Avenidas después de que la gente ocupara los carriles de la calle porque en la plaza ya no cabía nadie más, además del dispositivo y refuerzo previsto para la EMT con las modificaciones de ruta.

"El encendido de las luces de Navidad tendría que ser un día para la ciudadanía, para las familias y los niños. Lo que vimos el pasado sábado demuestra que el alcalde no se preocupa por la gente, no previó ninguna de las situaciones peligrosas que se dieron ante su improvisación. El tráfico de Avenidas se tendría que haber cortado, la gente tuvo que ocupar los carriles mientras los coches y los buses circulaban a su lado", ha afirmado Ducrós.