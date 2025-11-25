Pisoteadas extensiones de plantas de la plaza España durante el multitudinario encendido de luces de Navidad
Una parte de los miles de asistentes al espectáculo no dudaron en subirse a las jardineras aplastando la vegetación
Varios de los parterres de la plaza España han sufrido las consecuencias del multitudinario encendido de luces de Navidad que tuvo lugar el sábado. La aglomeración de personas fue tal que muchos de los asistentes optaron por invadir las jardineras para presenciar el espectáculo y muchas de las plantas que adornan la plaza estaban ayer completamente aplastadas.
El Ayuntamiento de Palma trasladó por primera vez a la plaza España el encendido de luces al considerar que la plaza de la Reina y el paseo del Born se habían quedado pequeños para acoger el espectáculo. Las más de veinte mil personas que se citaron el año pasado persuadieron a Cort de buscar un emplazamiento que ofreciera mayor amplitud y no pusiera en riesgo la seguridad del evento. Sin embargo, una parte importante de la masa vegetal de la plaza España acabó completamente pisoteada.
Mejores vistas que el resto
Algunos de los miles de asistentes que se concentraron en este enclave no dudaron en subirse a los parterres para presenciar el espectáculo, disfrutando además de mejores vistas que el resto porque están ligeramente elevados. Las víctimas fueron las plantas e importantes extensiones de jardineras estaban completamente pisoteadas horas después de que terminara el encendido.
Fue tal la aglomeración de ciudadanos que terminaron por invadir un carril de las Avenidas pese a que los coches seguían circulando por esta arteria que Cort se resistió a cerrar al tráfico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Palma enciende este sábado las luces de Navidad: hora, lugar de la fiesta y espectáculos
- Pedro y Katty traspasan el bar La Última Parada: «Inventamos el bocadillo trifásico en Mallorca, nos ofrecemos a enseñar todo lo que sabemos»
- La expulsión de los vecinos de Canamunt: “Me echan porque el propietario quiere vender mi piso de menos de 80 m² por más de un millón de euros”
- El espectáculo del encendido de luces de Palma se muda a la plaza España por seguridad y Cort se plantea cerrar al tráfico Avingudes
- Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura
- Crece el número de turistas alemanes que denuncian multas por acceder a la zona de bajas emisiones de Palma
- Un turista alemán indignado al ser multado con 200 euros por conducir su Tesla eléctrico en la Zona de Bajas Emisiones de Palma
- Otro barrio de Palma se suma a la indignación por la falta de luces de Navidad