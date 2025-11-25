MÉS per Palma reprocha a Cort una programación del 25N "insuficiente" y "de mínimos"

MÉS per Palma ha acusado al Ayuntamiento de "mirar hacia otro lado" ante la violencia machista y le ha reprochado una programación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este martes, día 25 de noviembre (25N), "insuficiente" y "de mínimos".

En una nota de prensa, MÉS per Palma ha denunciado que la programación del 25N impulsada por el gobierno del PP en Cort es del todo "insuficiente", "superficial" e "indigna de la gravedad del momento", en un contexto en que en las Baleares hay más de 4.300 casos activos de violencia machista, más de 2.100 mujeres con menores a cargo en situación de riesgo y este año se ha producido un asesinato machista en Puigpunyent.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha alertado que "la violencia machista es demasiado grave para responder con un cartel tan pobre, con tan pocas actividades". "Palma merece políticas valientes, no gestos vacíos", ha reivindicado.

La propuesta de MÉS per Palma: una política "feminista, sólida y con recursos"

Ante la "inacción" institucional del PP, MÉS per Palma ha reclamado, mediante una moción para el próximo pleno municipal, "un giro radical en las políticas municipales".

En concreto, la formación ha exigido un rechazo explícito del "negacionismo machista" que, a su juicio, "lidera Vox", más personal para el área de Igualdad, protocolos "sólidos" en espacios de ocio, trabajo en red con las entidades feministas y la creación de Mesas de Coordinación contra las Violencias Machistas en todos los distritos.

"La violencia machista no se combate con actos puntuales. Se combate con educación, con más recursos, con coordinación y con compromiso político. Nosotros tenemos la hoja de ruta clara; el PP, no", ha declarado Truyol.

Los datos que exigen "una respuesta contundente"

El 2025, ya se han confirmado 18 feminicidios en el Estado español, donde desde 2003 1.298 mujeres han sido asesinadas. En las Baleares, los juzgados han tenido 1.878 denuncias en solo un trimestre, y el servicio 24 horas del IBDona ha recibido 2.007 llamadas, el 90 por ciento vinculadas a la violencia machista.

"Los datos son abrumadores. Los que gobiernan Palma no se tienen que limitar a colgar un lazo cada 25N. Necesitamos acciones reales, permanentes y valientes", ha explicado Truyol.

La denuncia y las "responsabilidades políticas"

MÉS per Palma ha acusado al gobierno del PP de "falta de dirección política" y de "renunciar a liderar la ciudad" en el que han definido como "uno de sus retos sociales más importantes".

La formación ha considerado que la programación del 25N es "un simple lavado de cara" y que Palma "ha perdido, con el actual gobierno de derechas, su tradición de referente feminista". "No es una cuestión de protocolo. Es una cuestión de vida o muerte. Un Ayuntamiento que no se toma seriamente el 25N está abandonando a las mujeres de Palma".

MÉS per Palma ha hecho un llamamiento a todas las instituciones, a las entidades y a la ciudadanía a "no conformarse con políticas simbólicas" y a "exigir respuestas estructurales y valientes". "El machismo ha costado vidas. El feminismo lo ha combatido con lucha en la calle. Palma no tiene que retroceder. No lo permitiremos", ha concluido Truyol.