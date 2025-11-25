La escuela de peluquería María y José de Palma renace como Hijos de María y José: nueva sede y relevo generacional

La histórica escuela de peluquería y estética María y José, referente en la formación profesional en Mallorca desde hace más de seis décadas, comienza una nueva etapa con el relevo generacional. El centro abre oficialmente bajo la marca Hijos de María y José, con una imagen renovada y una oferta formativa ampliada.

Nueva dirección y sede

El proyecto pasa ahora a manos de los hijos de los fundadores, con Luis Artero como director de gestión y José Antonio Artero al frente del área de peluquería.

La actividad se concentrará en la nueva sede ubicada en la calle Joan Pons i Marquès, 24, en Palma, donde se impartirá toda la formación del centro.

“Mantenemos el mismo espíritu con el que nuestros padres abrieron la escuela: ofrecer una formación sólida y práctica que permita a los alumnos vivir de esta profesión”, destaca Luis Artero.

Formación oficial y salida directa al mercado laboral

Actualmente, la escuela cuenta con unos 40 alumnos matriculados y ofrece por las mañanas cursos oficiales de peluquería y estética avalados por ANCEPE, que permiten obtener una diplomatura reconocida a nivel nacional.

La formación, con una fuerte carga práctica, capacita a los estudiantes para abrir su propio salón o incorporarse a empresas del sector en cuanto finalizan los estudios.

“Nuestro objetivo es que los alumnos salgan preparados para trabajar desde el primer día”, subraya Artero. “Aquí no solo obtienen un título, sino muchas horas de práctica real y la confianza que les exigirá el mercado”.

Alumnos de la escuela de peluquería Hijos de María y José / Hijos de María y José

Nuevos cursos de especialización a partir de 2026

A partir del próximo año, la escuela ampliará su oferta con cursos de tarde dirigidos tanto a antiguos alumnos como a profesionales en activo. Entre las nuevas formaciones se incluirán: Peluquería de caballeros y barbería, extensión de pestañas y cejas, maquillaje social y de fantasía y módulos de perfeccionamiento según demanda.

Ajuste a la nueva normativa en estética

La nueva etapa de Hijos de María y José llega marcada por los cambios legales que afectarán a los centros de estética. Entrará en vigor una normativa que exigirá que todos los salones con aparatología cuenten con personal acreditado mediante un curso específico.

El centro incorporará esta formación con descuentos para socios de ASINEBA, GREPES y antiguos alumnos, facilitando además la convalidación parcial para profesionales con años de experiencia en el sector.

Preocupación por la falta de profesionales en los próximos años

La dirección señala un posible déficit de peluqueros y esteticistas en el futuro. El nuevo sistema educativo permite que alumnos de ESO cursen algunas horas de esta especialidad, pero consideran que la carga lectiva es insuficiente para ofrecer una preparación real.

“Muchos jóvenes entran en los salones sin la práctica necesaria, pierden confianza y abandonan”, advierte José Antonio Artero. “El sector necesita profesionales bien formados”.

Para la escuela, la respuesta está en una formación técnica de calidad: “Aquí trabajamos con práctica supervisada, contacto real con clientela y un seguimiento cercano del alumno”, añade Artero.

Con esta nueva etapa, la familia Artero culmina el paso a la segunda generación empresarial, con el objetivo de mantener el legado del centro original y adaptarlo a las necesidades actuales del sector mediante tecnología, actualización normativa y una formación continua en peluquería y estética.