Cortes de tráfico esta semana en la Carretera Militar de Palma por obras

La Carretera Militar de la zona de Platja de Palma permanecerá esta semana cerrada al tráfico entre las 8.00 y las 17.00 horas hacia la salida de ses Cadenes, debido a las tareas de asfaltado, lo que obligará a desviar los vehículos por la avenida de América hacia Les Meravelles.

Durante la ejecución de las obras, que se prevén completar esta misma semana, el sentido de entrada por la carretera se mantendrá abierto en todo momento y, a partir de las 17.00 horas, la circulación quedará restablecida en ambos sentidos, ha informado el Ayuntamiento de Palma.

Esta actuación, que cuenta con una inversión de 59.667 euros, prevé mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios mediante la renovación del pavimento en una superficie de 5.980 metros cuadrados, ha precisado el área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales.