Cort revisará todos los Bellasombra de la ciudad y reemplazará los que representen un riesgo para la seguridad

Previsiblemente los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga no serán los únicos que serán eliminados. El Ayuntamiento de Palma examinará todos los ejemplares de esta especie que crecen en la ciudad y planteará su tala en caso de que presenten riesgo de caídas de ramas, poniendo en riesgo la seguridad de los peatones.

En todo caso, precisa el Consistorio, en estos momentos los técnicos solo tienen constancia de problemas en la docena de ejemplares que crecen en la plaza Llorenç Villalonga.

El Ayuntamiento considera que estos árboles no autóctonos son problemáticos, especialmente cuando suman décadas de vida y son más propensos a sufrir enfermedades. Un informe municipal ha sentenciado los que quedan en el barrio de La Calatrava al haber detectado algunas partes podridas, pérdida de vigorosidad y riesgo de caída de ramas, problemas que se han acentuado después de las últimas tormentas.

Hace un año y medio ya eliminó seis de estos Bellasombras por los mismos motivos. Las protestas vecinales y un recurso interpuesto por la Asociación Balear del Árbol suspendieron entonces el proceso, pero finalmente la justicia avaló la tala al considerar que había "peligro para la vida y la integridad de personas y animales" y el Consistorio reemplazó los ejemplares por otros autóctonos.

En todo caso, no quedan muchos árboles de esta especie en la ciudad después de que hace años el Consistorio renunciara a su plantación por los problemas que han generado a medida que se han hecho mayores. La pasada legislatura Cort ya tuvo que intervenir para eliminar el Bellasombra de la plaza de la Reina al sufrir un infección muy avanzada y de muy difícil tratamiento.

El peor escenario

Con anterioridad el árbol había sufrido la fractura de una rama que hirió a dos personas y ocasionó daños a un coche.

Es el escenario que quiere evitar el área de Infraestructuras de Cort, encargada del mantenimiento y conservación del patrimonio arbóreo de Palma. Por este motivo tiene bajo la lupa a todos los ejemplares de esta especie que quedan en la ciudad y los reemplazará cuando lo considere necesario.

Próximamente será el turno de los que se levantan en la plaza Llorenç Villalonga, pero con toda probabilidad y pese a las quejas vecinales, no serán los últimos.