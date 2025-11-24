El PSOE de Palma denuncia que el mercado navideño de sa Feixina "es una falta de respeto a los vecinos y artesanos locales"

El PSOE de Palma ha expresado su preocupación por la manera en que el Ayuntamiento está organizando el mercado de Navidad previsto en sa Feixina. Según los socialistas, lo que debería ser una cita cultural y comercial al servicio de la ciudadanía "se ha convertido en un ejemplo más de improvisación, opacidad y falta de respeto hacia los vecinos, los feriantes y los artesanos locales".

Por este motivo, el grupo municipal presentará una moción en el pleno de noviembre para que el equipo de gobierno rectifique antes de la inauguración, atienda a las reivindicaciones del barrio de Santa Catalina y diseñe un modelo de feria navideña "orientado al interés general", ha manifestado la regidora Angélica Pastor.

La regidora socialista Angélica Pastor en el parque de sa Feixina. / PSOE Palma

"Defendemos un mercado de Navidad transparente, participativo y arraigado a la ciudad, que impulse el producto local, fomente la sostenibilidad y respete el descanso vecinal", ha señalado.

La concejala insiste en que el problema no es la celebración de ferias o mercados, sino "la falta de planificación, de transparencia y de respeto por Palma y por su gente".

La moción socialista insta al Ayuntamiento de Palma a garantizar la participación prioritaria de artesanos, productores locales y feriantes tradicionales en el mercado de Sa Feixina, al considerarlos "esenciales para la identidad, la economía y la cultura de Palma".

Asimismo, reclama asegurar la máxima transparencia en la organización y adjudicación del mercado, con procedimientos públicos y criterios objetivos que eviten cualquier forma de favoritismo.

El PSOE también exige adoptar medidas de planificación y control que impidan molestias al vecindario de Santa Catalina mientras dure el evento.

Piden "un proceso de diálogo"

Finalmente, la propuesta rechaza cualquier "uso especulativo" del suelo público y reclama que se abra un proceso de diálogo con asociaciones vecinales, comerciantes, artesanos y feriantes, tanto para esta edición como para las futuras.

El objetivo, subrayan, es que sa Feixina siga siendo "un espacio público de convivencia, actividad económica equilibrada y vida ciudadana".