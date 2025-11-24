Més per Palma propone una red de corredores verdes para transformar la movilidad en la ciudad

"Palma podría ser líder en movilidad sostenible si el Ayuntamiento pone voluntad política, pero el PP prefiere quedar anclado en el pasado", ha afirmado este lunes el regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, al presentar una propuesta de la formación para impulsar una transformación verde de la ciudad a través de una red de corredores verdes que conecten barrios, escuelas y ejes principales.

El partido lamenta que el equipo de gobierno del PP siga apostando por un modelo centrado en el vehículo privado y que, según critican, "no responde a los retos de movilidad, salud y bienestar que afronta la ciudad".

Contreras lo ha resumido así: "Nosotros proponemos un camino claro hacia una Palma más humana. El PP prefiere mantener las dinámicas de calor, atascos y contaminación en las calles".

La proposición prevé la creación de una red de rutas accesibles y sombreadas que integren carriles bici protegidos, zonas peatonales ampliadas, puntos de descanso y espacios verdes continuos. Estas vías darían prioridad al transporte público mediante carriles bus en los tramos más congestionados, e incluirían estaciones de BiciPalma y aparcamientos para bicicletas junto a las paradas de autobús, con el objetivo de fomentar la intermodalidad.

Los corredores incorporarían también árboles para generar sombra, bancos, fuentes de agua y señalización clara con las distancias entre distintos puntos del recorrido.

Como primer paso, Més plantea un proyecto piloto a lo largo del trazado de la línea 40 de la EMT, un itinerario que cruza la ciudad horizontalmente y conecta barrios muy diversos. El recorrido enlaza el Palau de Congressos (Nou Llevant) con la plaza del Progrés, pasando por Manuel Azaña, Ricardo Ortega, Jacint Verdaguer y zonas densamente pobladas como Pere Garau, Plaça de Toros, Bons Aires o Santa Catalina, donde se concentran escuelas, centros de salud y comercios.

"Tenemos la oportunidad de estar a la altura de otras ciudades europeas aplicando fórmulas innovadoras", ha insistido Contreras, remarcando el potencial transformador del proyecto.

"Palma necesita más sombra y menos coches"

La formación ecosoberanista denuncia que la realidad actual es "evidente": calles saturadas, transporte público lento y atascado, aceras estrechas y zonas sin sombra en plena emergencia climática. Por ello, subrayan la urgencia de reducir la dependencia del coche privado.

"Palma pide auxilio: sufre un exceso de tráfico, contaminación y calor. Los corredores verdes son una necesidad de salud pública y de bienestar colectivo", asegura el regidor.

Contreras ha concluido reivindicando el potencial de Palma "para ser una ciudad mediterránea viva, fresca y caminable".