Huelga en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Palma: "Para un trámite utilizamos cuatro programas informáticos"

Los trabajadores de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de Palma y del Servicio de Atención Telefónica (SAT) 010 han protagonizado este lunes una sonora protesta frente al Ayuntamiento para reclamar una mejora de sus condiciones laborales. La huelga que mantienen hoy estos profesionales ha obligado a cerrar las oficinas de la ciudad a excepción de la de la plaza Santa Eulàlia.

"¡Alcalde, escucha, las OAC están en lucha"!, han coreado los trabajadores, que han cifrado en un 90% el seguimiento de la huelga.

"Hay poco personal y mucho trabajo porque cada vez nos incrementan las tareas. Y para un trámite tenemos que utilizar cuatro programas informáticos diferentes. Y reclamamos un plus económico que no se actualiza desde hace 25 años", ha manifestado una representante del sindicato CCOO. La huelga también está respaldada por UGT, CSIF y ATAP.

"Las negociaciones con el Consistorio no han sido satisfactorias para nosotros. A nadie le gusta convocar una huelga y que te descuenten dinero. Pero no nos ha quedado más remedio que llegar a esta situación. Esperamos que el Ayuntamiento de Palma sea empático porque reclamamos mejoras económicas y en las condiciones de trabajo"

Entre todas las OAC suman unos 70 trabajadores. Reclaman un aumento de algo más de 600 euros anuales. "No solo pedimos un incremento salarial, sino una mejora de las condiciones laborales", ha indicado por su parte un representante de CSIF. "Planeamos más acciones de protesta en función de la respuesta de la administración", ha advertido.

Un miembro de UGT ha puesto de manifiesto que las negociaciones con Cort se han prolongado durante más de un año. "Necesitamos más personal y que esté formado porque es un ámbito muy especializado. Y ahora cuando se incorpora alguien somos nosotros los que le tenemos que enseñar", ha subrayado. "Han aumentado nuestra carga de trabajo y no damos abasto. Queremos dar un buen servicio a los ciudadanos, pero así no es posible. Antes había 10 minutos de espera y ahora en algunas OACs llegan a más de 30", ha añadido.

Los trabajadores indican que pese a su "voluntad constante de diálogo, el Ayuntamiento no ha mostrado avances significativos ni ha asumido compromisos que permitan dar respuestas reales a las necesidades del servicio y de la plantilla".

Cort defiende su propuesta económica

Cort, por su parte, lamentó el viernes la convocatoria de la huelga "pese a la propuesta económica presentada para mejorar sus condiciones laborales". En concreto, Cort señaló que "ha planteado un incremento del complemento específico vinculado al plus de polivalencia, que pasaría a situarse en 192 euros mensuales, lo que supone una mejora aproximada del 50% respecto al complemento actual".