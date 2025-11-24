La Defensora de Palma ante las reiteradas peticiones de Vox para que cierre: "Estoy harta de esta hostilidad permanente"

Nuevo SOS de Anna Moilanen por los exiguos recursos que tiene la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía de Palma que dirige. "Voy a sobrevivir, soy del norte y esto es una carrera de fondo. Pero si me dan un coche sin gasolina, ¿a dónde puedo ir?", se preguntó el pasado viernes, durante la comisión de Reclamaciones y Sugerencias.

El debate posterior fue agrio porque la respuesta de Vox a las súplicas de Moilanen fue la misma de siempre: reclamar el cierre de la Oficina.

La Defensora lamentó que los presupuestos municipales para 2026 no contemplan ninguna partida para reforzar su servicio. "Tengo el mismo personal que hace nueve años, pero con muchos más expedientes por resolver. Durante este tiempo han pasado nueve personas por la Oficina, una media de dos años de permanencia cada uno. Imaginen esa rotación continua sucediera en una empresa. Es una constante fuga de talento y a mí me supone un desgaste", manifestó Moilanen.

"Me preocupa ver que no estoy haciendo lo necesario como Defensora. Es imposible consolidar un equipo humano de esta forma y dificulta dar cumplimiento a los derechos de los ciudadanos con rigor", añadió.

Moilanen indicó que en 2026 se cumplirán veinte años de la creación de la Oficina pese a que, subrayó, "seguimos siendo unos grandes desconocidos para los ciudadanos". En este sentido, se preguntó: "¿Cómo nos van a conocer si no podemos llegar a ellos?".

De cara al próximo año, en el que expira su segundo mandato al frente de este servicio, Moilanen señaló que "seguiré adelante como se pueda, en este estado de supervivencia". En este sentido, advirtió de que "seguiremos yendo a pedales, porque la realidad de la Oficina es esta".

Para finalizar su intervención ante representantes de todos los grupos municipales, la Defensora reclamó al menos "un respeto institucional" porque "en el último pleno escuché que la Oficina no sirve para nada, y eso es doloroso porque al margen de todas nuestras carencias, al fin y al cabo atendemos necesidades de nuestros vecinos".

La regidora de Vox, Jero Mayans, tomó la palabra para insistir en que el deseo de su partido es cerrar este servicio porque considera que existe una duplicidad con otras áreas del Consistorio que atienden quejas y reclamaciones de los ciudadanos. "Siempre nos hemos posicionado a favor del cierre. No es un debate nuevo, hay una serie de duplicidades y consideramos que no debería existir", indicó la concejala.

Mayans reclamó además a Moilanen que explicara "el desglose" de una partida de 17.000 euros destinada a la Oficina y le reprochó que su antecesor en el cargo, Miquel Lladó, "no cobraba".

La Defensora no ocultó su enfado por las palabras de Mayans. "Usted ha visitado la Oficina y ha podido comprobar que no hay duplicidad con otros servicios. No hacemos las mismas funciones, es frustrante que sigan diciendo lo mismo una y otra vez. Estoy harta de este ambiente hostil de manera permanente, pero no entraré en hostilidades porque no se trata de mí, sino de una institución que refuerza la democracia", manifestó la Defensora.

"Miquel Lladó no cobró porque tenía una jubilación muy alta. Pero tampoco venía a la Oficina. Honro su memoria, pero no esas referencias. Yo cobro lo que cobra un regidor de la oposición, todo trabajador es digno de su salario y esto no hay quien lo haga de forma altruista", subrayó Moilanen.

Los regidores de la oposición de izquierdas en Cort salieron en defensa de la Oficina. "Lamentamos estas faltas de respeto y ver que en los presupuestos vemos aún más recortes a este servicio", indicó la concejala de Podemos, Lucía Muñoz.

"Es un tema doloroso para los que creemos en este servicio", destacó el regidor del PSOE, Daniel Oliveira. "Hemos presentado enmiendas esta legislatura para mejorar la Oficina, pero el equipo gobierno municipal pasa olímpicamente. Es una vergüenza para esta ciudad", añadió.

"Es una cuestión de modelo de ciudad, no tiene sentido desproteger a los ciudadanos", manifestó la regidora de Més per Palma, Kika Coll.

Rampas accesibles en la EMT y terrazas

Al margen de este debate, Moilanen presentó una recomendación para que la EMT de Palma se asegure de que todas las personas con movilidad reducida que lo necesiten puedan hacer uso de las rampas de acceso al entrar y salir del bus.

Del mismo modo, volvió hacerse eco de las quejas ciudadanas con respecto al ruido que generan las terrazas de Palma. En este sentido, indicó que "la ausencia de señalización actualizada y la falta de recursos materiales para el pintado de las ocupaciones autorizadas provocan situaciones de inseguridad jurídica y dificultan su control efectivo".