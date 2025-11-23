Es Rafal Nou protesta contra la falta de luces de Navidad

La asociación de vecinos del Rafal Nou convocó ayer por la tarde una cacerolada para protestar porque el Ayuntamiento de Palma no ha instalado luces de Navidad en el barrio. «Desde 2022 pidiendo luces», se argumenta desde esta entidad vecinal.

La protesta se celebró en el parque Rosa Bueno a las 19:00 horas, coincidiendo con el inicio del espectáculo del encendido de luces en la plaza España con el que Palma procedió a inaugurar las fiestas navideñas.

El pasado lunes la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, indicó que este año se han colocado más luces que se han extendido a nuevas calles. «Se ha planificado con el objetivo de llegar a todos los barrios de Palma, garantizando una distribución homogénea y equilibrada en toda la ciudad», señaló la regidora.