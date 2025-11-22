Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eventos

Se retoma el montaje del mercado navideño de sa Feixina tras la paralización de los trabajos

Esta semana, Cort anunciaba que la inauguración quedaba aplazada 'sine die' por unas cuestiones administrativas

Operarios han retomado el montaje del mercado

Operarios han retomado el montaje del mercado / GUILLEM BOSCH

Redacción Palma

Los operarios han retomado el montaje del mercado navideño de sa Feixina, en Palma, al que rodea la polémica vecinal desde que se anunció su instalación. Durante la mañana de este sábado, los trabajos parecían centrarse en la instalación de casetas y no tanto en la de la anunciada pista de hielo.

Cabe recordar que, como ya informó esta semana este diario, la inauguración del mercado navideño de sa Feixina quedaba aplazada 'sine die' por "cuestiones exclusivamente administrativas", según anunció la portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste.

Desde que conocieron la intención de instalar esta muestra, los vecinos de la zona han expresado su rechazo, al entender que se les privará de un espacio público durante días. Hace dos semanas, varios padres y vecinos se reunieron en el parque bajo el lema 'Sa Feixina és de tots' para expresar su oposición.

Noticias relacionadas y más

El mercado contará con casi sesenta casetas que comercializarán una combinación de gastronomía y productos originarios de Mallorca y del norte de Europa, según anunciaron en su momento los promotores. Se anunció también la instalación de la proyectada pista de trineos de 20 metros y de una pista de patinaje sobre hielo.

TEMAS

  1. La expulsión de los vecinos de Canamunt: “Me echan porque el propietario quiere vender mi piso de menos de 80 m² por más de un millón de euros”
  2. El espectáculo del encendido de luces de Palma se muda a la plaza España por seguridad y Cort se plantea cerrar al tráfico Avingudes
  3. Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura
  4. Un turista alemán indignado al ser multado con 200 euros por conducir su Tesla eléctrico en la Zona de Bajas Emisiones de Palma
  5. Jaime Martínez: 'Estamos preparados por si hay que cerrar las Avenidas para el encendido de luces de Navidad
  6. Así será el mercado navideño austriaco de sa Feixina: sobrasada, ensaimada, Bretzel y vino caliente
  7. Los nuevos radares de la avenida Adolfo Suárez de Palma ya multan
  8. La pintura amarilla desaparece de las terrazas de Palma y el Ayuntamiento estudia cómo sustituirla

Se retoma el montaje del mercado navideño de sa Feixina tras la paralización de los trabajos

Se retoma el montaje del mercado navideño de sa Feixina tras la paralización de los trabajos

Otro barrio de Palma se suma a la indignación por la falta de luces de Navidad

Otro barrio de Palma se suma a la indignación por la falta de luces de Navidad

Esta es la predicción meteorológica para el día del encendido de luces de Navidad en Palma

Esta es la predicción meteorológica para el día del encendido de luces de Navidad en Palma

L’Ajuntament de París com a actor comunicatiu

Crece el número de turistas alemanes que denuncian multas por acceder a la zona de bajas emisiones de Palma

Crece el número de turistas alemanes que denuncian multas por acceder a la zona de bajas emisiones de Palma

Arranca la Navidad en Palma: el Belén y el Buzón Real de Cort ya están abiertos al público

Arranca la Navidad en Palma: el Belén y el Buzón Real de Cort ya están abiertos al público

Consulta aquí el programa de Navidad en Palma con más de 300 actividades repartidas por toda la ciudad

Consulta aquí el programa de Navidad en Palma con más de 300 actividades repartidas por toda la ciudad

La renovación del distintivo ORA para residentes que elimina la pegatina física arranca el día 25

La renovación del distintivo ORA para residentes que elimina la pegatina física arranca el día 25
Tracking Pixel Contents