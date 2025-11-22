Se retoma el montaje del mercado navideño de sa Feixina tras la paralización de los trabajos

Los operarios han retomado el montaje del mercado navideño de sa Feixina, en Palma, al que rodea la polémica vecinal desde que se anunció su instalación. Durante la mañana de este sábado, los trabajos parecían centrarse en la instalación de casetas y no tanto en la de la anunciada pista de hielo.

Cabe recordar que, como ya informó esta semana este diario, la inauguración del mercado navideño de sa Feixina quedaba aplazada 'sine die' por "cuestiones exclusivamente administrativas", según anunció la portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste.

Desde que conocieron la intención de instalar esta muestra, los vecinos de la zona han expresado su rechazo, al entender que se les privará de un espacio público durante días. Hace dos semanas, varios padres y vecinos se reunieron en el parque bajo el lema 'Sa Feixina és de tots' para expresar su oposición.

El mercado contará con casi sesenta casetas que comercializarán una combinación de gastronomía y productos originarios de Mallorca y del norte de Europa, según anunciaron en su momento los promotores. Se anunció también la instalación de la proyectada pista de trineos de 20 metros y de una pista de patinaje sobre hielo.