El público del encendido de luces de Navidad en Palma invade un carril de las Avenidas que Cort no ha cerrado
El espectáculo del encendido de luces de Palma ha empezado a las 19:00 h en Plaza España
La Plaza España de Palma ha quedado abarrotada ante el espectáculo del encendido de luces de Navidad de la ciudad, que ha obligado a los asistentes a meterse en uno de los carriles de Avenidas, donde los coches seguían circulando.
Ante el posible colapso en Plaza España, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, anunció el pasado jueves 20 de noviembre que Cort se preparaba para cerrar las Avenidas en caso de que fuera necesario. Al parecer, el ayuntamiento ha decidido no tomar esta medida, aunque la gran cantidad de gente que han asistido al acto ha propiciado que algunos de los espectadores invadieran la vía igualmente.
Aun así, al final del acto los agentes locales han tenido que cortar durante un breve tiempo una de las Avenidas para gestionar la afluencia de gente que abandonaba el acto.
